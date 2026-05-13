Belén Esteban, alto y claro en exclusiva ante su regreso a Telecinco: "Me están saliendo contratos, algún día volveré"

El regreso de Belén Esteban a Telecinco vuelve a sobrevolar los mentideros televisivos y ya hay quienes lo dan por hecho. Mientras la cadena intenta recuperar músculo en audiencias y ha anunciado un terremoto en su programación con cambios en sus tardes y el fin de semana, el nombre de "la princesa del pueblo" vuelve a sonar con fuerza gracias al desembarco de Raúl Prieto y a un universo 'Sálvame' que nunca terminó de desaparecer del todo.

La colaboradora, que asistió a la premiere global de 'Berlín y la dama de armiño', se ha mostrado prudente, pero no ha esquivado el tema. "Muy contenta, sobre todo con el cariño de la gente. Estoy súper feliz", nos asegura Belén Esteban sobre su momento actual. Y cuando este medio le ha preguntado directamente por un regreso a Telecinco o por si el universo 'Sálvame' ayudaría a reflotar la cadena, Belén ha sonreído y ha jugado al misterio: "Mira, me quedo callada y no digo nada". Una respuesta breve, sí, pero suficiente para volver a encender las alarmas.

De todo ello ha podido hablar en exclusiva El Televisero con Belén Esteban quien ha asistido a este evento multitudinario organizado por Netflix. La entrevista a continuación.

Belén Esteban, ¿cómo estás?

- Muy contenta, sobre todo con el cariño de la gente. Estoy súper feliz.

¿En qué momento estás ahora mismo? ¿Te atreverías a participar en un reencuentro de 'Gran hermano'? Que se está rumoreando mucho...

- Mira, yo miro el día a día. Yo ahora estoy muy bien. Me están saliendo contratos que todavía no han llegado a mis manos... Pero nada, que hable la gente, yo estoy muy feliz. Y oye, algún día volveré.

¿Tú quieres volver a Telecinco? ¿Crees que a la cadena en estos momentos le vendría bien la vuelta del universo 'Sálvame'?

- Mira, me quedo callada y no digo nada.