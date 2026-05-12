Gran remodelación en Telecinco: Suprime 'El Tiempo Justo' en parte y apuesta por Carlos Lozano con un 'MyHyV'

Telecinco ha convocado a los medios de comunicación este martes, entre ellos a El Televisero, para anunciar importantes cambios de programación que se van a acometer de cara a verano, época propicia para testar nuevos productos, y que supondrán una remodelación radical de la oferta vespertina con el objetivo de reconectar con la audiencia.

Tal y como se ha anunciado oficialmente en dicha rueda de prensa, 'El tiempo justo' de Joaquín Prat recortará su franja de emisión próximamente para hacer hueco a un dating show con Carlos Lozano al frente que abrirá las tardes del canal de lunes a viernes. Así, el veterano comunicador vuelve a la primera línea mediática tras ganar 'GH DÚO'.

Un formato, producido por Bulldog TV ('Casados a primera vista', 'Hay una cosa que te quiero decir'), que llevará por título 'Amor o lo que surja', que se emitirá a partir de las 15:45 horas tras 'Informativos Telecinco 15 horas' y que pretenderá revivir el espíritu de un emblemático espacio como 'Mujeres y hombres y viceversa'.

De hecho, correrá a cargo de la misma factoría audiovisual y, como mínimo, contará con 65 entregas, ya firmadas, para ocupar los meses estivales; con la posibilidad de renovar si se da en la tecla y funciona en audiencias.

Este movimiento se suma a otro de gran calado: una retirada temporal de 'El Diario de Jorge', al que se le va a dar descanso "en verano" según siempre Mediaset, para probar en su lugar un formato de actualidad y corazón con la productora y el equipo de 'De Viernes' (Mandarina) y con Santi Acosta y Beatriz Archidona como presentadores. Se llamará 'De lunes a viernes'.

La idea, a priori, es lanzar todos estos cambios en la segunda quincena de junio, aunque esta previsión puede estar sujeta a eventuales variaciones. De momento, no se han precisado horarios, es algo por determinar en antena, pero la tarde de Telecinco, con el concurso 'Allá Tú' manteniéndose inalterable, quedaría así:

'Amor o lo que surja'

'El Tiempo Justo'

'De lunes a viernes'

'Allá Tú'

Con esta restauración, Telecinco persigue el objetivo de impulsar sus datos de audiencia. En ese sentido, Alberto Carullo, Director General de Contenidos de Mediaset, ha declarado que el verano "es una gran oportunidad para lanzar y acometer una serie de proyectos". "Suele ser una época en la que las cadenas bajan el pistón y nosotros haremos todo lo contrario. Creemos que tenemos la oportunidad de introducir otros géneros y rostros diferentes para enriquecer y dar mayor variedad a la oferta de Telecinco", ha defendido el directivo.

Estos nuevos proyectos no se conciben solo para los meses de verano, ya que la idea en el grupo audiovisual es continuar con esta estrategia de cara a la próxima temporada siempre y cuando haya "una respuesta positiva" del público.