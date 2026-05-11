La audiencia dicta una clara sentencia sobre la cobertura del hantavirus de La 1 de RTVE frente a Telecinco y La Sexta

Este domingo, La 1, Telecinco y La Sexta decidieron levantar parte de su programación de la mañana para cubrir el desembarco del MV Hondius, el crucero donde surgió el brote de hantavirus, en el puerto de Granadilla de Tenerife.

En concreto, La 1 empezó un especial informativo a partir de las 6:45 horas con la retransmisión del fondeo del barco y el posterior desembarco de los 14 españoles. Un programa que emitió en simulcast con el Canal 24 horas que lideraron Igor Gómez y Olga Lambea y que se alargó hasta las 13:15 horas.

Más de seis horas de especial que llevaron a La 1 a liderar su franja de emisión con un gran 15.7% de cuota y 423.000 espectadores. Esto supuso sacar una on una ventaja de 12.7 puntos sobre su competidor más cercano y además alcanzó hasta un 20% de cuota de pantalla y casi 4,3 millones de espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas, su tercer mejor dato en contactos desde 2024. Son 1.7 puntos más que el domingo anterior. Esta programación especial fue líder en todos los targets a partir de los 13 años, sin bajar del 19%.

Mañana informativa en @la1_tve con la cobertura de la evacuación del Hondius de 6:45 a 13:17



➡️ LÍDER con un 15.7% de share



➡️ Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/aKEtK0MddT — Dos30' (@Dos30TV) May 11, 2026

Muy por debajo se situaron los otros dos especiales. En el caso de Telecinco, la cadena de Mediaset sorprendió al levantar las reposiciones de 'Got Talent' y 'El precio justo' para ofrecer un especial de 'Informativos Telecinco' entre las 9:15 y las 12:10 horas. El informativo liderado por Ángeles Blanco desde Tenerife y Carmen Corazzini desde plató marcó un 7.7% de share y 260.000 espectadores.

Por último, La Sexta también modificó su programación, aunque en su caso fue solo entre las 12:50 y las 13:55horas con un especial de 'La Sexta Noticias' con Ana Cuesta al frente y que se quedó en un 6.2% y 336.000 espectadores.

Por la tarde, el avance informativo en torno a la crisis del Hantavirus, que se emitió entre las 17:56 y las 18:01 horas, también fue líder de audiencia en La 1. Logró una media de 1.131.000 seguidores, con una cuota del 12,4% y más de 1,2 millones de espectadores únicos.

'Antena 3 Noticias' retuvo el liderazgo frente al 'Telediario'

En lo que a los informativos se refiere cabe decir que 'Antena 3 Noticias' volvió a ser la opción preferida por la audiencia tanto en la edición de sobremesa como la de prime time con un 21,1% y 2.008.000 espectadores y 11,1% y 1.340.000 espectadores respectivamente a pesar de que la cadena de Atresmedia no hiciera ningún especial sobre el desembarco del Hondius.

Mientras que el 'Telediario' de La 1, que contó con Marc Sala desde Tenerife y Lourdes Maldonado desde plató, marcó un buen 14,5% y 1.383.000 espectadores en su primera edición y un 9,7% y 1.197.000 seguidores en su segunda edición.