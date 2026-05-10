La 1 de RTVE, Telecinco y La Sexta levantan a última hora su programación del domingo por el desembarco del MV Hondius

TVE y Telecinco han levantado este domingo su programación matinal para cubrir en directo la última hora sobre el desembarco del MV Hondius, el crucero del hantavirus con sendos especiales informativos desde primera hora de la mañana. Por su parte, La Sexta ha arrancado un especial a partir de las 13:00 horas.

Eran las 5:30 horas de la madrugada (hora local) cuando el MV Hondius fondeaba cerca del puerto de Granadilla (Tenerife) a pesar de que horas antes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo anunciara que iban a prohibir que el barco pudiera fondear en sus costas asegurando que temía por la seguridad de los canarios por la posibilidad de que algún roedor llegara nadando a la costa y pudiera contagiar a algún ciudadano.

De esta manera, el Canal 24 horas, que ha seguido en directo toda la llegada del barco, conectaba en simulcast con La 1 y durante toda esta mañana ha emitido un especial informativo con Igor Gómez y Olga Lambea para cubrir en directo la ueda de prensa institucional de los ministros de Interior y Sanidad, además de ofrecer numerosas conexiones en directo para mostrar el estricto protocolo de evacuación a los 147 pasajeros que se han visto afectados por el hantavirus, de los cuales los primeros en desalojar han sido los 14 españoles.

El crucero Hondius ya está en las costas de Tenerife. Las primeras imágenes, en directo, en La 1 y el canal 24h de TVE. pic.twitter.com/7fmXTcF6vh — José Pablo López (@Josepablo_ls) May 10, 2026

Con este movimiento, La 1 ha levantado de su programación las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' para ofrecer un informativo especial en simulcast con el Canal 24 horas. Tras más de seis horas de información en directo, La 1 despedía el especial a las 13:17 horas para dar paso a 'D Corazón' y emplazaba a la audiencia a seguir el Canal 24 horas y el 'Telediario' a partir de las 15:00 horas.

Telecinco cancela 'Got Talent' por un especial de 'Informativos Telecinco'

Por su parte, Telecinco decidía alterar también su programación de este domingo por la mañana y cortar abruptamente la reposición de 'Got Talent' para ofrecer un especial de 'Informativos Telecinco', que arrancaba en torno a las 9:30 horas de la mañana con Ángeles Blanco en directo desde el aeropuerto de Granadilla en Tenerife.

La cadena de Mediaset emitía también en directo la rueda de prensa con Mónica García, la ministra de Sanidad, Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior y Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

🔴 La última hora del operativo del desembarco del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus: el buque permanece fondeado dentro del Puerto de Granadilla, en Tenerife



📺 Especial informativo con @AngelesBlancoTV y Carmen Corazzini > https://t.co/AlpJV7SWYe pic.twitter.com/Kkiv7R6i91 — Informativos Telecinco (@informativost5) May 10, 2026

Asimismo, 'Informativos Telecinco' ponía en marcha un amplio dispositivo con numerosos reporteros desplazados tanto en Canarias como en Madrid liderado por la presentadora de la edición de las 21:00 horas mientras que en plató Carmen Corazzini se ponía al frente de una mesa de análisis en la que participaba Francisco Moreno, director de informativos de Mediaset así como con Estanislao Nistal, virólogo de la universidad CEU.-San Pablo.

.@pacomorenog, director de Informativos de Mediaset, analiza el inédito dispositivo de evacuación del crucero MV Hondius afectado por hantavirus: "Nadie está más preparado que Canarias para poder realizar esta operación con todas las garantías" > https://t.co/AlpJV7SWYe pic.twitter.com/m0JqwJ3d0x — Informativos Telecinco (@informativost5) May 10, 2026

El especial de Telecinco se alargaba hasta las 12:15 horas aproximadamente emplazando a la audiencia a seguir toda la información a partir de las 15:00 horas en el informativo.

La Sexta adelanta su informativo

Por otro lado, como decimos el resto de cadenas han mantenido su programación habitual con Antena 3 ofreciendo reposiciones de 'Los más' así como de 'Mask singer: adivina quién canta', de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñanoy' y 'La ruleta de la suerte' mientras que Cuatro ha seguido ofreciendo reposiciones de 'Volando voy' y 'Viajeros Cuatro' y La Sexta hacía lo propio con 'Equipo de investigación'.

No obstante, La Sexta si que ha optado por cancelar la última reposición del programa de Glòria Serra para adelantar el inicio de 'La Sexta Noticias' a las 13:00 horas con una edición especial con Ana Cuesta desde plató y conexiones con Canarias.