Inma Cuesta esquiva las preguntas clásicas de 'La Revuelta' y se la juega a Broncano forzándole a hablar de Ana Rosa

Inma Cuesta ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles para presentar la segunda temporada de 'Berlín', el exitoso spin-off de 'La casa de papel' cuyas nuevas entregas llegan a Netflix este viernes 15 de mayo. Y durante su reencuentro con David Broncano, a quién no visitaba desde su etapa en Movistar Plus+, la actriz no ha dudado en dar un giro a las preguntas clásicas obligando a David Broncano a elegir entre Pablo Motos, Ana Rosa Quintana y otros nombres de peso.

"Podría estar dos años sin trabajar, tengo dinero ahorrado", ha comenzado confesando durante la primera pregunta clásica del humorista, sin querer ofrecer una cifra estimada de su patrimonio pero recordando que "lleva más de 20 años trabajando". Sin embargo, ha sido en la pregunta del sexo donde la actriz se ha mostrado más esquiva hasta el punto de improvisar un juego para distraer el foco y terminar sometiendo al presentador a las preguntas.

Inma Cuesta sortea las preguntas clásicas de 'La Revuelta' sumando a Ana Rosa Quintana en la ecuación

Así, Inma Cuesta ha conseguido darle la vuelta al tablero proponiendo al humorista elegir "casar, matar y follar" entre tres importantes nombres del mundo de los presentadores. "Yo te digo tres personas y tú me tienes que decir con quién te casarías, a quién matarías y a quién te follarías. Mejor que matar deberíamos decir descartar, que lo otro es muy fuerte", ha comenzado explicando la actriz antes de que David Broncano se atreviese a dar el paso de hacer el juego con nombres de la televisión.

Se confirma que este juego se va a hacer más veces. Cada vez más una casa rural que un programa de televisión #LaRevuelta pic.twitter.com/hi7vjYBK8h — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 13, 2026

"No te voy a meter en esa tesitura...", ha señalado la intérprete, dudando de la tanda de nombres que iba a dar para elegir y finalmente descartando incluir a Pablo Motos o Mariló Montero en la prueba. "La estamos liando muchísimo, vamos a centrarnos en 'Berlín", ha llegado a pedir la actriz ante el revuelo que se estaba formando en el escenario, pero finalmente ha lanzado su propuesta final: Ana Rosa Quintana, Henar Álvarez y Marc Giró.

Y David Broncano no se lo ha pensado. "Marc Giró follar, me caso claramente con Ana Rosa, fíjate en esas propiedades y esas fincas que tiene que tener", ha confesado entre risas mientras Inma Cuesta no daba crédito de su decisión. "¿Y descartas a Henar?", ha preguntado la invitada visiblemente ofendida. "Claramente salgo muy bien parado. Ana Rosa para una vida estable y tranquila está muy bien, te puede aportar mucha experiencia. Estoy fantaseando ya con esta vida que tengo...", ha continuado explicando el presentador.

"Mañana voy al programa de Marc Giró y se lo voy a decir", ha advertido Cuesta sobre la decisión del humorista de pasar una noche de pasión con el presentador de 'Cara al show'. "Además tampoco tendría que estar con ella todo el día, muchas gracias por esa idea", ha añadido David Broncano justificando su elección de compartir su vida con Ana Rosa Quintana en matrimonio pese a sus desencuentros.

Y cuando ha llegado su turno, Inma Cuesta no ha dudado en seguir la fórmula del presentador para escoger entre Florentino Pérez, Sydney Sweeney, y Lucas de Andy y Lucas. "Yo voy a hacer como tú con Ana Rosa, me voy a casar con Florentino porque hay acuerdos matrimoniales y puedes conseguir cosas. Yo me caso y luego hago un contrato de lo que se va a hacer y lo que no", ha confesado entre risas sobre su hipotético matrimonio con el empresario.

"Vamos a descartar a Andy", señalaba confundiendo a los integrantes del dúo entre risas del público. "Eso es lo que dijo Lucas, vamos a descartar a Andy", ha añadido el presentador con sorna. "Y luego tendría una noche de pasión, con permiso de mi mujer, con Sydney Sweeney, porque seríamos un poco como La Grecas, ella rubia y yo... Has sido muy generoso conmigo", terminaba resolviendo la actriz, sin pronunciarse sobre su número de encuentros sexuales de este último mes.