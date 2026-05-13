Qué invitada visita hoy, miércoles 13 de mayo 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir a Esther Gómez con motivo del Día mundial de la Enfermería, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano recibió por primera vez a la enfermera y divulgadora especializada en Urgencias y emergencias extrahospitalarias para hablar sobre sus proyectos más recientes y las necesidades del sector.

La visita de la enfermera se tradujo en un 11% de share y 1.339.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 12.9% de share y 1.579.000 espectadores gracias a la visita de Arón Piper y Marco Cáceres. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 8.9% de cuota de pantalla y 1.090.000 seguidores en Telecinco.

Inma Cuesta, la invitada de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 13 de mayo 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a David Bisbal, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar el primer adelanto de su primer álbum de versiones, su cover de 'Vivir así es morir de amor', el popular tema de Camilo Sesto. Por su parte, David Broncano recibirá a Inma cuesta.

Aquí tenéis la información que confirma la invitada de esta noche. pic.twitter.com/HXWmVHV3sg — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 13, 2026

La actriz acudirá por primera vez al espacio de David Broncano este miércoles antes de sumarse al universo cinematográfico de 'La casa de papel' con el estreno de 'Berfil y la dama del armiño', la segunda temporada del popular spin-off de la serie de Netflix protagonizada por Pedro Alonso.

Inma Cuesta visita 'La Revuelta' pocos días después del evento organizado por la plataforma de streaming en Sevilla, en el que anunciaron que el universo de la serie continuará extendiéndose con un nuevo formato en el horizonte más allá de 'Berlín', cuya segunda temporada estará disponible este 15 de mayo.