Qué invitada va hoy, martes 12 de mayo a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras abrir la semana recibiendo por primera vez a Mariano Peña y Sara Correia, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano contó con la visita del actor de 'Barrio Esperanza' este lunes con motivo del estreno de su nueva obra de teatro 'Los del Camping', mientras que la recta final de la noche quedó reservada para una actuación en directo de la artista portuguesa.

La visita del actor y la cantante al espacio de TVE se tradujo este lunes en un 8.9% de share y 1.135.000 espectadores, quedando como tercera opción de su franja por debajo de 'First Dates', que consiguió un 9.4% de share y 1.118.000 espectadores y 'El Hormiguero', que se coronó como lo más visto con un 13.9% de cuota de pantalla y 1.756.000 seguidores gracias a la visita de Carolina Marín.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 12 de mayo 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Arón Piper, que regresa al espacio de Antena 3 acompañado del actor Maco Cáceres para presentar 'Hugo 24', la nueva película que protagonizan juntos y que llegará a los cines este viernes 15 de mayo. Por su parte, David Broncano recibirá a Esther Gómez.

Así, 'La Revuelta' aprovechará que es el Día Mundial de la Enfermería para hablar sobre sanidad con la enfermera y divulgadora Esther Gómez. Está especializada en Urgencias y emergencias extrahospitalarias, con formación específica en curación de heridas y en cuidados de pacientes oncológicos. Pero su trayectoria no se ciñe exclusivamente a los centros médicos, sino que es docente de máster y postgrado y también lleva a cabo una labor como divulgadora en redes sociales y medios de comunicación, reconocida entre las más importantes de nuestro país. Su perfil de Instagram, @mienfermerafavorita, cuenta con más de 436.000 seguidores, y ha participado en diversos espacios de RTVE, con secciones propias en RNE o el programa 'Saber Vivir', entre otros.

Además, ha sacado adelante un proyecto de formación en Inteligencia Artificial para profesionales de la salud, y en 2023 publicó el libro 'De la cabeza a los pies: la guía más completa para cuidar tu salud', con consejos y respuestas a las dudas más frecuentes del día a día, y es embajadora de UNICEF y de la asociación ALADINA