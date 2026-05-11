Quiénes son los invitados de hoy, lunes 11 de mayo en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras cerrar la semana por todo lo alto con la visita de Cristina Castaño y La Plazuela, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con la actriz casi un año después de su primera visita al programa, aparición en la que hizo público su embarazo, para descubrir todos los detalles de la nueva película de animación a la que ha prestado su voz. Y la recta final de la noche quedó reservada para una actuación en directo del grupo granadino.

La visita de la actriz y el grupo al espacio de TVE se tradujo este jueves en un 10.1% de share y 1.219.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 14.4% de share y 1.768.000 espectadores gracias a la visita de Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado. Por su parte, 'Supervivientes' reunió un 8.8% de cuota de pantalla y 1.079.000 espectadores en su franja exprés en Telecinco.

Mariano Peña y Sara Correira, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 11 de mayo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Carolina Marín, que regresa al espacio de Antena 3 tras hacer pública su retirada del mundo del deporte, por lo que repasará su exitosa trayectoria llena de logros y medallas junto a Pablo Motos. Por su parte, David Broncano recibirá a Mariano Peña y Sara Correira.

vamos con el primero de la semana. pic.twitter.com/keAFNmxPCB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 11, 2026

El actor visitará por primera vez el espacio de David Broncano para desvelar todos los detalles sobre sus nuevos proyectos de este de 2026, que ha comenzado con grandes estrenos como el de 'Aída y vuelta', la película sobre la popular ficción de Telecinco en la que daba vida a Mauricio Colmenero o 'Barrio Esperanza', la nueva serie de La 1 protagonizada por Mariona Terés en la que también participa.

La recta final de la noche queda reservada para la artista portuguesa, que visitará 'La Revuelta' por primera vez para cerrar la primera entrega de la semana con una actuación en directo y adelantar detalles sobre sus nuevos proyectos musicales de este año.