El cambio de programación de RTVE que impide ver 'La Revuelta' y parte de 'MasterChef' en toda España hoy lunes

Este lunes 11 de marzo 'La Revuelta' volverá a no poder verse en todo el territorio español a raíz del segundo y último debate electoral andaluz que La 1 de RTVE emitirá en directo en desconexión para Andalucía y que, esta vez, organiza Canal Sur en su sede en la capital hispalense.

Esta situación, que ya se dio justamente el pasado lunes, provocará que el programa de David Broncano no se pueda consumir en su totalidad en la región andaluza. Tampoco se emitirán los primeros minutos (20 aproximadamente) de la séptima entrega de 'MasterChef', pues ese debate arrancará a las 21:45 horas, justo después del 'Telediario', y finalizará alrededor de las 23:30 horas tal y como se ha avanzado en nota de prensa.

Este nuevo coloquio, clave en la que será la segunda semana de campaña, convocará nuevamente a los número uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y concurren a los comicios del próximo 17 de mayo: Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía).

Este debate entre los candidatos a la Junta no solo se emitirá en directo en La 1 en desconexión para Andalucía, también se podrá ver en toda España a través del Canal 24 horas. El seguimiento será posible igualmente a través de Radio 5, RTVE.es y la plataforma de streaming RTVE Play.

A continuación, y ya solo en el Canal 24 horas, RTVE analizará todo lo ocurrido en un especial conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del primer debate electoral, que estarán acompañados por los analistas Alberto García Reyes, Daniel Cela, Elsa García de Blas, Juanma Lamet y Paco Camas.