Así se ha despedido 'La Revuelta' con un alegato de Antonio Resines en el adiós a su segunda temporada en TVE

Tras alargar la temporada por culpa del Mundial y no haber emitido ni un solo programa esta semana, La 1 ha emitido este jueves el último programa de 'La Revuelta' antes de las vacaciones. Así, David Broncano y todo su equipo han dicho adiós hasta septiembre y se han despedido para siempre del Teatro Príncipe Gran Vía.

En este último programa de la temporada, David Broncano recibía a Candela Peña para arrancar. La actriz aprovechaba su último día de la temporada para dar las gracias a todos sus compañeros y hacer balance. "Ha sido de todos los tiempos que he venido aquí, la más feliz para mí", reconocía la artista. "Has hecho muy buena temporada", le contestaba Broncano.

Echamos el cierre a esta SEGUNDA temporada. 160 programas ❤️



Muchas gracias por el cariño y apoyo incondicional. A los millones que nos veis desde casa, por redes sociales y a todos los ultras que venías cada día a reventar el teatro. Y más que entraréis en el nuevo 😁… pic.twitter.com/9im9Ud4MMD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 16, 2026

"No es porque lo haya hecho bien, para mí aunque penséis que no es una responsabilidad estar en la televisión pública, esto es entretenimiento pero quiero que cale, que no sean paparruchas. Y quiero dar las gracias a las señoras que me han devuelto mucho amor", añadía la actriz en su último día en 'La Revuelta'.

Después, David Broncano daba la bienvenida a Antonio Resines y a buena parte del reparto de 'Haciendo amigos', su nueva película en la que comparte elenco con actores con discapacidad intelectual. Una entrevista que era muy alabada en redes sociales por visibilizar a un colectivo como ese en el prime time de La 1.

Tras la entrevista, David Broncano optaba por dejar que fuera Antonio Resines quién despidiera la temporada y lanzara un mensaje a la audiencia. "Queridos amigos, queridos televidentes y compañeros, espero que os lo hayáis pasado muy bien este año con 'La Revuelta' y que volváis la próxima temporada. Volvemos en septiembre, 'La Revuelta' 26/27, el programa más importante de Europa", gritaba el actor y colaborador del programa de TVE.

Y así es como David Broncano ha dicho adiós a la segunda temporada de 'La Revuelta' en TVE dos semanas después de que Pablo Motos se despidiera de 'El Hormiguero'. En su regreso en septiembre, el programa estrenará nueva ubicación pues tal y como ya confirmaron el presentador y Ricardo Castella, la tercera temporada del programa pasará a realizarse desde el Teatro Arlequín, más cerca de la Puerta del Sol de Madrid.

Gran cierre de temporada ❤️ Programón pic.twitter.com/KhhWDaEoW6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 16, 2026

POsteriormente, la cuenta oficial de 'La Revuelta' en "X" escribía también un mensaje de despedida. "Echamos el cierre a esta SEGUNDA temporada. 160 programas. Muchas gracias por el cariño y apoyo incondicional. A los millones que nos veis desde casa, por redes sociales y a todos los ultras que venías cada día a reventar el teatro. Y más que entraréis en el nuevo. Nos vemos en septiembre en Televisión....ESPAÑOLA. Disfrutad del verano", recalcaban.