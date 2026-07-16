Quién es hoy el último invitado de 'La Revuelta' en el final de temporada del programa de RTVE (jueves 16 de julio)

'La Revuelta' lo tiene todo preparado para colgar el cartel de cerrado por vacaciones y despedirse de su audiencia hasta el mes de septiembre, y será este jueves 16 de julio cuando finalmente cierren por todo lo alto su segunda temporada en TVE. David Broncano y su equipo se despiden una semana más tarde que en 2025 a raíz de los constantes cambios de programación en La 1 con motivo del Mundial de fútbol, y contarán con un rostro habitual del programa para su última emisión del curso.

Finalmente, tras causar baja en la programación con motivo del estreno del 'Grand Prix' este lunes y el partido entre Francia y España de este martes en La 1, David Broncano y su equipo regresan con la última entrega de su espacio de entrevistas programada para este jueves 16 de julio. Y la corporación ya ha anunciado quién será el último en pasar por el sofá del humorista.

Antonio Resines, el último invitado de David Broncano en el cierre de temporada de 'La Revuelta'

Antonio Resines será el encargado de poner el broche de oro a la segunda temporada de 'La Revuelta' en TVE, que se ha mantenido como uno de los pocos espacios del access prime time en emisión tras cruzar el mes de julio. Así, el veterano actor visitará una vez más a David Broncano y dejará a un lado su faceta de colaborador para someterse a una entrevista con el humorista.

✨@LaRevuelta_TVE y @davidbroncano se van de vacaciones, pero aún queda lo mejor.



El JUEVES, a las 21.45h, último programa de la temporada con Antonio Resines como invitado. pic.twitter.com/UsxdpCv5NO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 14, 2026

De esta forma, el intérprete repite función como "último invitado", pues ya fue el encargado de cerrar la temporada de 'El Hormiguero' a principios de mes junto a Quim Gutiérrez cuando visitaron a Pablo Motos para presentar su nueva película. Por lo que, lo más probable es que la visita promocional del viejo amigo del programa responda también al reciente estreno de 'Haciendo amigos', que llegó a los cines el pasado 10 de julio.

Así, 'La Revuelta' pone fin a una segunda temporada en TVE marcada por un plantel de invitados de lo más diverso, pasando por cantantes como Luz Casa, Nathy Peluso, Ana Torroja, Bad Gyal, Manuel Turizo o Juanes, rostros internacionales como Taz Skylar, Can Yaman o Ca7riel y Paco Amoroso y figuras televisivas de la talla de Mercedes Milá, Paula Vázquez, Jesús Vázquez, Arturo Valls, Pedro Ruiz, Jordi Hurtado o Jacob Petrus entre muchos otros.

Tras varios cambios en su horario de emisión e incluso varios saltos a la noche del viernes en La 1, David Broncano y su equipo se despedirán este jueves 16 de julio en su horario habitual, a las 21:45 horas con una emisión en la que también pondrán fin a una era realizando su último programa desde el Teatro Príncipe de Gran Vía, que ha servido como escenario desde 2021. A partir de septiembre, el espacio de entrevistas acogerá aún más público desde el Teatro Albéniz en el centro de Madrid.