RTVE ya tiene marcada en el calendario la fecha de emisión del último programa de 'La Revuelta', que dirá adiós al público de La 1 hasta el mes de septiembre. Después de varias semanas de vaivenes en la programación y de desconcierto respecto al al arranque de sus vacaciones de verano, supeditado a la fase final del Mundial y la clasificación de España para las semifinales del torneo, al programa de David Broncano solo le resta una emisión para cerrar su segunda temporada.

Para ocupar su vacío en la parrilla, y tras el fallido experimento de 'La Garita' en 2025 -que fue cancelada tras dos únicas emisiones- TVE apostará este año sobre seguro, y ya tiene definida su apuesta veraniega para la franja del access prime time diario. Así, tal y como ha sabido El Televisero en exclusiva, 'Viaje al centro de la tele' regresará a La 1 para ocupar el horario de 'La Revuelta' durante todo el verano, que se despedirá esta semana definitivamente de los espectadores.

Según confirmó Broncano el pasado viernes 10 de julio, en la entrega emitida de madrugada tras el España-Bélgica, al espacio aún le queda una última entrega para despedirse del Teatro Príncipe Gran Vía, pues cabe recordar que la próxima temporada se trasladará al Teatro Arlequín. "¿En septiembre empezamos ya en el teatro nuevo no, Ricardo?", le preguntaba Broncano a su compañero. "Parece ser que sí. Nos queda todavía un programa, el del 16, acuérdate", le contestaba Castella. "Sí, el último de la temporada, avanzó el presentador. De esta forma, 'La Revuelta' concluirá el curso el próximo jueves 16 de julio a las 21:45 horas, justo antes de una nueva entrega de 'El Perro Andaluz'.

'Viaje al centro de la tele' estrena su nueva temporada en RTVE el viernes 17 de julio

Por su parte, el espacio dirigido por Pedro Santos, que bucea en el archivo histórico de RTVE, estrenará sus nuevos programas el próximo viernes 17 de julio a las 21:45 horas. Una nueva temporada de 'Viaje al centro de la tele' -que según hemos confirmado en este portal- estará dedicada al 70 aniversario de Televisión Española y consistirán en capítulos temáticos dedicados a esta efeméride.

Además, la oferta nostálgica de La 1 va a incorporar dos grandes novedades. Estas nuevas entregas, de 'Viaje al centro de la tele' que serán un total de nueve, incorporan el 70 al título, es decir, cada emisión estará englobada bajo ese ciclo. Por ejemplo, "70 intérpretes de los años 70, 80 o 90"; se reflejarán "70 momentos de humor", "70 programas míticos", "70 artistas del verano"; "70 mujeres imprescindibles"; "70 primeras veces" o "70 dúos increíbles", entre otras temáticas. También, el formato narrado por Santiago Segura renueva completamente el grafismo, con una imagen mucho más actual, y la mítica mascota, Vicente, irá subida a bordo de una nave espacial, para emprender sus nuevos viajes en el tiempo.

En cuanto al plan de emisión, el programa ocupará el access prime time del martes al viernes a partir de las 21:45 horas, salvo la noche del lunes que estará reservada para 'El Grand Prix'. A su vez, tal y como ha verificado El Televisero, la estrategia de RTVE va a ser la de estrenar cada noche uno de los nuevos capítulos de 'Viaje al centro de la tele' divididos por la mitad, convirtiéndose en exprés, partidos en una primera y segunda parte. Y justo después, se ofrecerá lo que se ha denominado como 'Viaje al centro de la tele: clásicos', que consistirá en entregas repetidas de una hora que se han reducido a media hora, con lo mejor de las mismas y que se han actualizado.