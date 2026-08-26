El presidente de RTVE se pronuncia sobre la cancelación de 'El show de Paz' en Telecinco y da una valiosa lección a sus críticos

Paz Padilla pondrá fin a su aventura en los fines de semana de Telecinco el próximo domingo 30 de agosto, despidiéndose de la audiencia y de 'El Show de Paz' para siempre. Y la cancelación por sus bajos datos de audiencia, que se dio a conocer este mismo martes, ha provocado una serie de reacciones en redes que José Pablo López, presidente de RTVE, no ha dudado en condenar recordando el importante equipo humano que se ve afectado detrás de cada cierre de programa.

Si bien muchos han lamentado el accidentado regreso de la humorista a la cadena tras años alejada, otros usuarios en X han celebrado el fin del magacín, mofándose del fracaso en audiencias de otra de las apuestas veraniegas de Telecinco sin tener en cuenta todo lo que supone el fin de un formato televisivo. Algo que el presidente de RTVE ha recordado a través de su perfil en la plataforma con un poderoso mensaje.

José Pablo López carga contra quienes se mofan de la cancelación de 'El Show de Paz' en Telecinco

"Comparto una reflexión que va más allá de las marcas y las pantallas. Ver cómo las redes sociales celebran con crueldad la cancelación de un programa o de un proyecto, propio o de la competencia, me resulta descarnado", ha comenzado explicando José Pablo López sin hacer referencia en ningún momento a Paz Padilla o a su programa en Telecinco.

Comparto una reflexión que va más allá de las marcas y las pantallas. Ver cómo las redes sociales celebran con crueldad la cancelación de un programa o de un proyecto, propio o de la competencia, me resulta descarnado.



Esto no es algo nuevo. Sucede de forma habitual, pero no… — José Pablo López (@Josepablo_ls) August 25, 2026

Sin embargo, teniendo en cuenta que la cancelación de 'El Show de Paz' fue uno de los grandes titulares de este martes, la conexión entre este alegato del periodista y el fin del programa de Telecinco resulta más que evidente. "Esto no es algo nuevo. Sucede de forma habitual, pero no debe dejarnos indiferentes. He vivido esa situación en primera persona y sé lo que se siente", ha continuado relatando el directivo.

"En este mercado, el riesgo es constante y equivocarse es lo habitual; es una variable intrínseca a la creatividad. Crear exige valor, tiempo y esfuerzo", aseguraba José Pablo López en su carta dirigida a todos los que se mofan y se alegran de los fracasos en televisión. "La falta de empatía hacia el tropiezo profesional ajeno deshumaniza nuestro oficio y nuestra sociedad", ha sentenciado.

Así, el presidente de RTVE no ha dudado en poner el foco en el equipo humano que hace posible los contenidos televisivos de los que disfrutamos. "Un programa de televisión nunca es solo un número en el audímetro. Detrás de las cámaras hay meses de ilusión y decenas de familias de técnicos, guionistas, productores y otras muchas profesiones", ha recalcado el periodista en su comunicado en X.

"Destruir desde el anonimato de una pantalla toma pocos segundos. Por eso, todo mi respeto a quienes levantan persianas cada día en la industria audiovisual, sea en la cadena que sea. Menos crueldad digital. No es buenismo: la crítica no está reñida con la humanidad", terminaba sentenciando José Pablo López, trasladando así su "empatía" al equipo de 'El Show de Paz' tras su accidentado paso por Telecinco.