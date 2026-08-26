Indignación absoluta de Euprepio Padula ante el "chao, pescao" de Ayuso: lo resume todo en una frase final demoledora

Euprepio Padula se ha sumado a la oleada de críticas que Isabel Díaz Ayuso está recibiendo en los últimos días por su última negativa a pronunciarse sobre la polémica del ático. Tras dar esquinazo a contestar a preguntas básicas sobre la compra del inmueble de lujo a través de la Comunidad de Madrid con un "chao pescao", el colaborador habitual de RTVE ha tomado sus redes para sentenciar a la presidenta madrileña.

"En horror. Chao pescao", ha comenzado escribiendo el comunicador, que ha preferido pronunciarse sobre la última polémica de la popular en su cuenta de Instagram, recuperando el sonado clip de sus declaraciones, en lugar de en el plató de 'Mañaneros 360' u otro de los espacios de La 1 donde participa habitualmente.

Euprepio Padula carga contra Ayuso y exige respuestas a la polémica del ático: "Es una muestra de desprecio hacia la prensa"

Así, el italiano no ha dudado en echar por tierra la última estrategia de Ayuso para rehuir de dar explicaciones de interés público. "No es una respuesta: es una muestra de desprecio hacia la prensa, hacia la rendición de cuentas y, en última instancia, hacia los ciudadanos", ha sentenciado Euprepio Padula, endureciendo su tono para condenar cómo la presidenta madrileña está desentendiéndose de un asunto de vital importancia para la vida política.

"Un responsable público puede sentirse incómodo ante una pregunta, pero tiene la obligación democrática de contestarla con rigor y respeto", ha recordado el comunicador. "Cuando faltan explicaciones, la arrogancia no despeja las dudas: las multiplica", termina advirtiendo el presentador del podcast 'El círculo independiente' al final de su post de Instagram, que acumula más de 3.000 likes.

Euprepio se suma así a otras voces de RTVE que se han mostrado muy críticas con el último "volantazo" de Isabel Díaz Ayuso como Pedro Piqueras o Silvia Intxaurrondo, que también han desmontado la estrategia tras el "chao pescao" y todas las preguntas que quedan por responder sobre la compra del ático en el madrileño barrio de Chamberí valorado en 6,3 millones de euros.

Esta lluvia de críticas a la presidenta llega además en un momento clave por su cruce de versiones dentro del Partido Popular, ya que mientras ella asegura que no conoció nada sobre la compra del inmueble hasta junio de este año, Alberto Núñez Feijóo ha desvelado recientemente que conoció todos los detalles en abril durante una reunión.