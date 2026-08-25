Cambios en Telecinco: Irrumpe Ana Rosa en su programación matinal y se aclara el futuro de 'El Precio Justo' antes de lanzar 'Rueda la Letra'

Telecinco no quiere esperar más para arrancar la nueva temporada televisiva. Y por eso, este martes ha anunciado que Ana Rosa Quintana regresará a las mañanas el próximo lunes 31 de agosto. Con ello, desde ese día la cadena de Mediaset reestructurará de nuevo su programación matinal a la espera de saber qué ocurrirá con el futuro de 'El precio justo'.

De esta forma, Ana Rosa Quintana volverá a ponerse al frente de 'El programa de Ana Rosa' el próximo lunes 31 de agosto tras haber interrumpido sus vacaciones a primeros de agosto para viajar a Ceuta y narrar desde allí la situación para los diferentes magacines de la cadena así como para 'Informativos Telecinco'.

Precisamente, Ana Rosa Quintana ha decidido regresar a Ceuta para el arranque de la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa'. Así, la presentadora se pondrá al frente de un programa especial en directo desde Ceuta para analizar la última hora del conflicto internacional con Marruecos tras la llegada a Ceuta de más de 50.000 personas procedentes de Marruecos el pasado 28 de julio.

Con la vuelta de 'El programa de Ana Rosa', Telecinco volverá a modificar sus mañanas retomando el esquema habitual de la pasada temporada con 'La mirada crítica' de 8:00 a 9:00 horas con Ana Terradillos después el programa de Ana Rosa Quintana de 9:00 a 12:15 horas y posteriormente 'Vamos a ver' de 12:15 a 13:45 horas con la vuelta de Patricia Pardo. Es decir, tanto 'La mirada crítica' como 'Vamos a ver' volverán a ver cambiado su horario y duración en la parrilla de Telecinco.

Finalmente, Telecinco confirma que también seguirá ofreciendo 'El precio justo' con Carlos Sobera de 13:45 a 15:00 horas. No obstante, el futuro del concurso producido por Fremantle es una incógnita pues con la elección del presentador para ponerse al frente de 'Rueda la letra' en las tardes de la cadena es prácticamente imposible que el vasco pueda hacerse cargo del formato. Además, el programa también ha perdido a su director pues Rafa Guardiola ha pasado a dirigir también el nuevo concurso con 'l Rosco' como prueba principal.

Otra de las grandes incógnitas que por ahora Telecinco no revela es que pasará con su programación de tarde una vez regrese 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez el próximo 7 de septiembre y cuál será el futuro de Joaquín Prat una vez parece descartado que se mantenga al frente de 'El tiempo justo' en la sobremesa de la cadena.

Así queda la programación matinal de Telecinco desde el 31 de agosto: