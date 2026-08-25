Pedro Piqueras se aventura a decir lo que pasará entre Feijóo y Ayuso en RTVE y se fija en un detalle clave de la guerra

Isabel Díaz Ayuso continúa en el foco de la polémica. Y su reciente respuesta para evitar contestar a más preguntas sobre la irregular compra de un ático de lujo a través de la Comunidad de Madrid la ha convertido en el tema estrella de las tertulias de esta semana. Sin ir más lejos, Pedro Piqueras no ha dudado en mojarse de lleno sobre el "chao pescao" de la presidenta madrileña en 'Mañaneros 360', señalando también la estrategia del Partido Popular en toda esta trama.

"Feijóo dice que tenía información desde abril, ella ha dicho en este mes de agosto que no tenía idea de esto que estaba ocurriendo... 'Chao pescao' como forma de responder a una cuestión pública de transparencia", comenzaba recordando Jesús Cintora este lunes recuperando las últimas declaraciones de la presidenta y el revelador apunte del líder del PP, que ha causado revuelo.

Pedro Piqueras sobre el ático de Ayuso y sus respuestas: "Lógicamente hay una preocupación política"

Así, Pedro Piqueras no ha dudado en sentenciar el silencio y la dejadez con respecto al tema. "Es como si no ocurriera nada con esto porque ya está a la venta. Pues sí hay lógicamente una cierta preocupación política", ha asegurado el periodista, reclamando unas respuestas por parte de la Comunidad de Madrid más que necesarias con respecto a la compra del inmueble de 6,3 millones.

🔘 Pedro Piqueras, sobre el "¡Chao, pescao!" de Ayuso: "Es como si no ocurriera nada".



▶️ "A lo largo de la mañana me he estado acordando de Pablo Casado, que echó un pulso a Ayuso y lo perdió". "En el caso de Feijóo es una toma de conciencia de que algo grave está ocurriendo… pic.twitter.com/TcfwiwWt2J — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 24, 2026

"Yo a todo esto, a lo largo de la mañana, me he acordado bastante de Casado. Porque él sí que echó un pulso a la presidenta y lo perdió, y creo que en este caso, en el de Feijóo, no creo que sea tanto un pulso sino una toma de conciencia, de que algo grave está ocurriendo dentro del Partido Popular como consecuencia del ático", ha destacado entonces el antiguo presentador de 'Informativos Telecinco'.

Y no ha evitado hacerse eco de la sentencia popular. "Evidentemente, todo el mundo puede pensar y yo creo que es lógico pensar que ese piso era para que ella viviera ahí", ha señalado Pedro Piqueras. "Pero creo que lo que ha ocurrido es que en esa toma de conciencia Feijóo le ha debido decir 'presidenta, aquí hay un caso judicial por delante', que es el de González Amador, el que perjudica notablemente no solo a la presidencia de Madrid, sino al Partido Popular porque hay unas elecciones próximas", ha añadido.

"A parte de esto, del caso de la residencia, está la puesta en cuestión de todo lo que se está haciendo y las mentiras que se han dicho en torno al piso. Lo único que ha ocurrido es una toma de conciencia de 'te vamos a ayudar porque te necesitamos", ha asegurado Piqueras sobre la estrategia tras la postura del PP en toda esta polémica y los "daños" que puede generar este escándalo de cara al año que viene.

"Porque Ayuso es una gran candidata en Madrid, ha ganado ya muchas elecciones, pero se están cometiendo unos errores que pueden cambiar esa dinámica, y aquí hay que tomar partido", ha recordado Pedro Piqueras a modo de advertencia. "La ha dejado fuera de lugar diciendo que él ya lo sabía en abril, cuando ella parecía enterarse en junio. Pero creo que esto es un intento de reconvenir a Ayuso y reconducir las cosas dentro de la comunidad autónoma", terminaba asegurando el periodista.