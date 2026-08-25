'Valle Salvaje', avance del capítulo 473 del miércoles 26 de agosto: Dámaso, al borde de la muerte en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Manuela le reconoce a Alejo que le ha encantado el beso que se han dado y trata de saber si él piensa lo mismo.

Después de que Luisa insista a Rafael para que conozca a su verdadero hijo, Bárbara le presiona al expresarle que el niño necesita sentirle en sus brazos. Después, es Rafael quién se encara con su padre al decirle que ya tiene lo que más ansiaba, un heredero.

Pedrito se arma de valor y se enfrenta a Dámaso por haber separado a su sobrino de su madre cuando nació y de toda su familia e intenta que el hombre le dé una explicación y él le deja claro que son cosas de mayores. Pero el joven no se reprime y le suelta que son cosas de hombres malvados como él.

Don Hernando le dice a Rafael que puede contar con su apoyo y su ayuda para hacer que todos paguen por el daño que le han hecho. Mientras, Mercedes defiende ante Dámaso que lo que ha hecho es una atrocidad y él asegura que no es tan grave y tras ello, la mujer le deja claro que no piensa hacer nada contra José Luis junto a él.

Leonor le confiesa a Martín que aunque su hermana Rosalía se quiere ir del Valle con María, ella siente que ha encontrado un lugar en el mundo y que no quiere marcharse.

Braulio le pide total sinceridad a Alejo tras pillarle besándose con Manuela. Pero paralelamente, Alejo sigue enamorado de Luisa y está a punto de volver a besarse con la doncella tras reconocerle que su familia está en deuda con ella por todo lo que ha hecho por ellos.

Finalmente, Rafael no aguanta más y acaba enfrentándose con Dámaso por todo el daño que le ha hecho con el robo de su hijo y está a punto de acabar con su vida. Pero cuando todo parece estallar, Mercedes, con el apoyo de Victoria, logra expulsar a Dámaso del Valle.

Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito le confesaba a Luisa que si él fuera Rafael provocaría que María y su sobrino fueran hermanos y pudieran vivir bajo el mismo techo y que sería una idea que a Adriana le habría encantado.

Matilde hacía ver a Atanasio que a veces hay que tragar para tener una vida mejor y que con el orgullo y la dignidad no van a conseguir sus sueños.

Don Hernando reaccionaba con positividad ante la noticia del verdadero hijo de Rafael pues considera que así José Luis tiene un nuevo heredero y que con ello, Rafael ha recibido la estocada de su vida

José Luis le informaba a Bárbara de que sería conveniente que su nieto se traslade a vivir a la Casa Grande y alejarlo de Dámaso pero la Salcedo le aseguraba que harán el traslado cuando Rafael esté preparado y le pedía paciencia pero él dejaba claro que está harto de que todo el mundo se lo pida.

Rosalía se plantaba y advertía de que hará cualquier cosa para recuperar a su hija después de que Rafael se haya encerrado en su habitación con María.

Braulio aseguraba a su madre que sabe que Manuela y él nunca podrán estar juntos pero Enriqueta le decía que presagia que algo va a pasar muy pronto. Poco después, el joven presenciaba un beso entre su primo y su amada. Por último, Mercedes aseguraba que siente un mal presentimiento.