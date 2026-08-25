RTVE trastoca la tercera emisión de Jesús Cintora en 'Mañaneros 360' por una retransmisión especial este miércoles

Tras estrenar su nueva etapa este lunes con la incorporación de Jesús Cintora como nuevo presentador, 'Mañaneros 360' sufrirá este miércoles un importante cambio en sus contenidos y horarios. Y es que por primera vez en la historia, RTVE retransmitirá en directo la Tomatina de Buñol, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional que reúne a más de 20.000 personas de todo el mundo en el municipio valenciano.

Por ello, RTVE ha decidido volcarse este miércoles con un especial de 'Mañaneros 360', que por un día se convertirá en 'La Tomatina 360' para retransmitir todo el ambiente previo y posterior de esta célebre fiesta en la que todos los asistentes acaban con cientos de tomates encima.

Así, este miércoles 26 de agosto, 'Mañaneros 360' comenzará su edición especial denominada 'La Tomatina 360' a partir de las 11:40 horas con Adela González y Ana Prada como presentadoras desde el plató del programa en el Estudio 6 de Prado del Rey. Algo que supondrá que la tertulia política conducida por Jesús Cintora vea retrasado su comienzo y por ende verá recortada también su duración.

Para retransmitir todo lo sucedido en Buñol, 'Mañaneros 360' se desplazará hasta la localidad valenciana con un equipo de cuatro reporteros formado por Cecilia Revuelta, Sergio Recio, Clara Rivas y Tamara Atienzar. Los periodistas en diferentes puntos estratégicos de Buñol para vivir y retransmitir la Tomatina en directo.

Además, RTVE, realizará la señal de la Tomatina y la distribuirá al resto de medios con todo lujo de detalles, gracias a un amplio equipo humano y técnico de 17 cámaras, un dron y una unidad móvil desplazados al municipio valenciano.

Una vez concluya la fiesta, 'Mañaneros 360' retomará su programa habitual con la tertulia política conducida por Jesús Cintora para analizar toda la actualidad de la jornada con toda la atención puesta en la crisis de Ceuta así como en la última hora en torno a la polémica del ático de Isabel Díaz Ayuso.

RTVE Comunitat Valenciana al frente de la retransmisión

Desde este lunes, los informativos territoriales de RTVE en la Comunitat Valenciana inaugurarán un bloque dedicado a la Tomatina, con piezas sobre aspectos económicos de la fiesta, como la ocupación turística o el impacto en los negocios, y anécdotas y curiosidades.

También tratará temas que aporten contexto sobre la Tomatina. Por ejemplo, un reportaje que recuperará un episodio de 'Informe Semanal' de 1983, considerado el germen de la popularidad tanto de Buñol como de su gran fiesta fuera de la Comunidad Valenciana. Además, se dará a conocer a los profesionales del sector agrícola que envían cientos de kilos de tomates al evento en un reportaje colaborativo con el Centro Territorial de Extremadura.

Además, de cara a la jornada del 26, el centro de RTVE en la Comunitat Valenciana participará en la retransmisión, aportando medios técnicos y humanos.