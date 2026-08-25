'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos cruciales con la crisis de Marta y Fina provocada por la irrupción de Bianca y los problemas en la fábrica por los cambios de Gabriel. Por si fuera poco, la vida de Pablo Salazar pende de un hilo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Don Agustín ofrece consuelo a los Salazar ante el delicado estado de Pablo, pero Nieves no duda en rechazarlo pues no puede olvidar todo el daño que le hizo al acusarla de haber matado al padre de Luz. Tras escuchar por boca de Miguel que los problemas de su padre pueden ser por un tumor, Mabel se muestra muy desolada y Nieves pide a sus hijos estar juntos en esto tratando de ser positiva.

Beatriz insiste en su plan y no duda en animar a Begoña para que luche por su amor hacia Andrés pero Begoña le deja claro que no piensa entrometerse en la relación de su cuñado con Valentina y se resigna. Además le pide a la doncella que no vuelva a sacarle el tema de sus sentimientos por Andrés.

Gabriel comunica una inesperada noticia: accede a hacer la campaña publicitaria que propuso Marta pero para sacarla adelante propone robarle la idea a Brossard. Pero ni Marta ni Tasio están por la labor de llevarlo a cabo porque es un despropósito y supone una nueva puñalada contra los productos De La Reina para beneficiar a los franceses.

Después, Marta pone a Fina al corriente de la decisión de Gabriel y aprovecha para contarle su descubrimiento sobre que fue Bianca quien le dio la idea de la fundación a doña Clara provocando una nueva discusión entre ellas, pues la fotógrafa da la cara por su ex pareja. Tras ello, Marta acude a ver a Bianca para dejarle claro que no va a permitir que se salga con la suya ni provoque crear tensión con su pareja.

En la tienda, Claudia insiste en acusar a Paula de estar robando tras seguir detectando irregularidades en el inventario. Y aunque la dependienta niega las acusaciones, su compañera sigue sin creerla. Por su parte, Roque se presenta tarde y borracho ante Damián tras verse superado por su situación tras descubrir que su tío es en realidad su padre y que quién creía que era su padre no quería que le contara la verdad.

Miguel confirma la peor de las noticias a Pablo: le han encontrado una masa tumoral pero tienen que hacerle una biopsia y tendrán que operarle porque está empezando a afectar a su sistema digestivo. Y cuando Nieves le comunica el diagnóstico a su hija, Mabel se derrumba y su madre le pide ser optimistas.

Nieves y Salva consuelan a Mabel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras perder el conocimiento, Pablo permanecía ingresado en el hospital. Miguel tiene claro que a su padre le sucede algo más allá de la hernia. Mabel se sentía culpable por haber provocado que su padre se pusiera mal. Mientras, Miguel se desahogaba con Claudia al sentir que no ha hecho lo suficiente para que su padre se hiciera un chequeo médico. Y Salva se sentía muy decepcionado con ella por no haberle avisado de lo sucedido y haberse enterado por Claudia.

La duquesa de Valdezarza daba marcha atrás en sus críticas a los perfumes De La Reina y no dudaba en defenderlos en el periódico gracias al movimiento de doña Clara y Digna se mostraba orgullosa de lo conseguido. Mientras, Gabriel volvía a poner en jaque a la empresa con su decisión de reducir a la mitad la producción de los perfumes De La Reina.

Entre tanto, Beatriz inoculaba en Gabriel una duda sobre Begoña al sembrar la duda en él sobre los posibles encuentros en secreto de su mujer y de Andrés. Pero en esta ocasión el abogado hacía oídos sordos y daba la cara por su mujer. Por otro lado, Eduardo seguía sin noticias de Roque y trataba de aprovechar una reunión de Damián con el joven para hablar con él y aclarar el tema de la carta de su hermano.

Marta no aguantaba más y no temía en encararse con Bianca por proponerle a doña Clara la idea de la fundación de Pelayo, porque sabe que eso le traería problemas con Fina y no dudaba en dejarle claro lo que piensa de ella por entrometerse en su relación. Paralelamente, Fina se apoyaba en su ex pareja por sus problemas con Marta por culpa de la fundación.

Valentina le preguntaba a Claudia por los rumores sobre la producción de los perfumes de Brossard en Toledo. Paralelamente, Claudia encontraba errores en el inventario y no tardaba en pensar que es culpa de Paula pero Valentina le hacía ver que quizás ha sido un problema de ellas. Mientras, Tasio le entregaba a Paula la llave de la habitación del hotel y Claudia estaba a punto de pillarles.

Damián visitaba a Pablo en el hospital justo cuando Salazar recibía los resultados de la analítica: su desmayo fue provocado por la anemia que padece. Y en la fábrica, Marta le mostraba a Gabriel los elogios de la duquesa de Valdezarza y le dejaba claro que pese a sus intentos de venganza, Hugo Brossard le dejará en evidencia.