Risto Mejide hace ruido con la promo de su regreso a 'Todo es mentira' inspirada en el fenómeno de 'La Odisea'

Con la llegada de septiembre, 'Todo es mentira' se prepara ya para iniciar el nuevo curso televisivo con el regreso de Risto Mejide, que ya tiene fecha exacta para el fin de sus vacaciones de verano. Y es que, en una nueva promo lanzada por Mediaset, el presentador ha escenificado su camino de regreso a Cuatro tras este mes de descanso como 'La Odisea', firmando un aplaudido clip con el que calientan motores entre los espectadores para su nueva temporada.

Apostando por un tono épico griego para anunciar el regreso de la principal estrella del formato, ha sido el propio Risto Mejide quién, a través de su perfil de X, ha compartido el elaborado vídeo promocional con el que el programa inicia su cuenta atrás. En este, el publicista aparece transformado en Odiseo, replicando su largo viaje de 10 años para regresar a su hogar en la isla de Ítaca, enfrentando todo tipo de contratiempos.

Risto Mejide se convierte en Odiseo para relatar su viaje de regreso a 'Todo es mentira' en la promo de su nueva temporada en Cuatro

"Risto, recuerda... Todo viaje tiene un final", puede leerse en la nueva promo de 'Todo es mentira' mientras el presentador recrea alguna de las escenas más famosas de la obra y ahora de la película recientemente estrenada por Christopher Nolan. "Se acabó el descanso", se lee en pantalla tras una escena en la que el barco de Risto es devorado por una ola de enormes dimensiones.

Acto seguido aparece tocando el piano con armadura, desvelando entre una escena de tormenta su fecha de regreso: martes 1 de septiembre. "Se acabó la calma... Risto vuelve", anuncia la promo entre distintos cortes de ejércitos luchando, con el comunicador remando junto a soldados e imágenes épicas de guerra con dos estrellas invitadas al final.

Y es que, en lo que parece el final de su tormentosa travesía, es Laila Jiménez, quien le ha sustituido durante su descanso veraniego, quien le espera junto a Fabián Pérez para entregarle de nuevo los mandos de 'Todo es mentira' con un reproche final. "Ya era hora", termina espetando la copresentadora con la que volverá a formar tándem la semana que viene en Cuatro.