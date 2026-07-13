Risto Mejide lanza un comunicado con la rectificación de 'Todo es mentira' por la imagen mostrada por error en Cuatro

Risto Mejide se ha visto obligado a paralizar 'Todo es mentira' durante la emisión de este lunes para emitir una importante rectificación tras recibir una severa llamada de atención en redes. El presentador ha entonado el mea culpa después de que el equipo del programa de Cuatro confundiese a Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil con un analista económico, mostrando por error la imagen del segundo.

"Rectificación, porque si no no seríamos nosotros... Tenemos que rectificar una cosa", ha comenzado anunciando el conductor del magacín poco después de mostrar la imagen de la polémica durante la emisión de este lunes. Y es que, al referirse al DAO de la Guardia Civil que presta declaración esta semana por su presunta implicación en el caso Leire, el espacio de Cuatro ha mostrado a la persona equivocada en pantalla.

Risto Mejide pide perdón por la garrafal confusión de 'Todo es mentira' al hablar de Manuel Llamas

Una equivocación que 'Todo es mentira' ha conocido gracias a la llamada de atención en redes del propio protagonista de la imagen. "Amigos de 'Todo es mentira', os habéis equivocado de Manuel Llamas", ha comenzado señalando el analista económico en su perfil de X, dirigiéndose a Risto Mejide y a su equipo tras verse en pantalla junto a Mercedes González.

Amigos de @todoesmentiratv, os habéis equivocado de Manuel Llamas #TEM13J



Decidle a vuestro equipo de redacción que no soy el DAO de la Guardia Civil y que, por tanto, no tengo que declarar ante el juez por el caso Leire…



Encima me ponen al lado de Mercedes González 😅😂😂 pic.twitter.com/9NYuqhnB4e — manuel llamas (@manuel_llamas) July 13, 2026

"Decidle a vuestro equipo de redacción que no soy el DAO de la Guardia Civil y que, por tanto, no tengo que declarar ante el juez por el caso Leire…", ha añadido en su publicación, que no ha tardado en llegar al equipo del programa de Cuatro, provocando una respuesta rápida por parte del publicista, que se dirigía al "afectado" para trasladar sus más sinceras disculpas y una rectificación sin rodeos.

Así, Risto Mejide ha querido explicar lo sucedido a la audiencia. "Ha habido una imagen que hemos confundido, dos Manuel Llamas... Que se llaman igual, pero hemos cogido dos fotos distintas", ha señalado el presentador. "Queríamos hablar del DAO y resulta que hemos colado la imagen de Manuel Llamas, que es analista económico", reconocía el comunicador.

🔴 Rectificación: Durante el programa hemos mostrado por error la imagen del analista económico Manuel Llamas en lugar de la del DAO de la Guardia Civil, que comparte el mismo nombre. #TEM13J pic.twitter.com/w4REVw5IrB — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) July 13, 2026

"Hecha esa rectificación, que es de imagen, no tienen nada que ver ni se parecen pero los nombres son el mismo", terminaba advirtiendo en conductor de 'Todo es mentira' sobre el analista económico, que ha terminado convirtiéndose en uno de los protagonistas de la emisión pese a su ajena conexión a la agenda informativa. "Toda la razón. Ha sido un error por nuestra parte. Disculpas Manuel", respondían además desde la cuenta de X del programa.