Medidas en Mediaset sobre el futuro de Risto Mejide y 'Todo es mentira': El importante anuncio tras cerrar con audiencias récord

Mediaset ha apostado por renovar el contrato de larga duración de Risto Mejide tras firmar la segunda mejor temporada de su historia, asegurando también la continuación de 'Todo es mentira' en la parrilla de la cadena. Una decisión estratégica por parte del grupo de comunicación que reconoce el estatus del formato como uno de los productos más sólidos de su oferta y el papel del presentador como uno de los grandes reclamos del canal.

Tras cerrar el curso televisivo con un sprint final que le ha permitido superar a laSexta en audiencia, la continuidad del publicista se ha convertido dentro de Mediaset en una de sus principales prioridades de cara a la próxima temporada. Así lo ha confirmado Mediaset este martes, adelantando que el conductor de 'Todo es mentira' tiene asegurada su estancia en el grupo de Fuencarral a largo plazo.

La renovación llega después de que Risto Mejide haya decidido apartarse de otro de los formatos estrella de Mediaset como es 'Got Talent' pues cabe recordar que tras once ediciones, el publicista ha optado por dejar su hueco en el jurado y será relevado por Xuso Jones en la nueva edición sumándose a Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre.

Mediaset premia a Risto Mejide renovando su contrato de larga duración tras despedir el mejor curso de Cuatro en 8 años

Este destacado sorpasso de Cuatro a laSexta no se producía desde la temporada de 2012-2013, y parte del éxito de la cadena se debe a Risto Mejide y su tirada diaria de 'Todo es mentira'. El espacio, que cumplió 7 años en la cadena a principios de 2026, ha finalizado el curso con un 6.8% de share de cuota de pantalla y una media de 557.000 espectadores. Unas cifras que colocan al espacio producido por Vodevil por encima de 'Zapeando', al que saca una ventaja de 1.4 puntos tras esta temporada.

Esta renovación contractual aclara también el futuro de 'Viajando con Chester' en la cadena. Y es que, aunque no existe ningún tipo de confirmación sobre el regreso del espacio de entrevistas conducido por el publicista, el propio Risto ya dejó caer hace unos meses que su regreso se produciría antes de lo esperado. Por lo que, con su futuro blindado en Cuatro y Mediaset, es más que probable que esa vuelta se produzca en los próximos meses.

Pese a que 'Viajando con Chester' se ha mantenido fuera de la programación desde que finalizó su undécima temporada en junio de 2025, Risto Mejide no ha parado de ganar terreno en Mediaset con los distintos espacios producidos por Vodevil TV, su productora. Además del extinto 'Demos' en Telecinco, la empresa del presentador se ha encargado de producir 'Ex. La vida después', el programa de entrevistas de Ana Milán que siguió los pasos del universo 'Chester' este año en la cadena.

Por otro lado, esta apuesta de la cadena reafirma el estatus del publicista como una figura clave en la estrategia de Mediaset, en concreto en la de Cuatro, alineando el perfil de presentador, productor y creador que caracteriza a Mejide con la identidad que la cadena ha impulsado durante los últimos años con programas de autor, análisis y actualidad. El grupo de Fuencarral también ha optado por asegurar la continuidad de otros nombres estrella de la cadena como Nacho Abad o Iker Jiménez, que al igual que Risto han llevado a la cadena a su mejor momento en casi una década con sus programas.