Cuatro cambia hoy su prime time por el España-Portugal: Mueve 'Horizonte' a otro horario con los sustitutos de Iker Jiménez y Carmen Porter

Este lunes, la Selección Española se la juega ante Portugal en octavos de final del Mundial 2026. Por ello, Mediaset ha decidido tomar medidas en la programación de Cuatro y como ya hiciera el pasado jueves retirar 'Horizonte' del access prime time para evitar que se vea perjudicado por el fútbol.

Sin embargo, a diferencia de lo que pasó el jueves, este lunes Cuatro si que ofrecerá un nuevo programa de 'Horizonte'. Lo hará eso sí en otro horario. Y es que el programa pasará a emitirse en prime time aprovechando que la semana pasada terminó temporada 'En guardia' y se quedaba el hueco de los lunes vacío.

De esta forma, Cuatro ejecuta cambios en su oferta de noche de este lunes para evitar verse muy perjudicada en los datos por el decisivo encuentro de La Roja. Para empezar, en access prime time la cadena ofrecerá reposiciones de 'First Dates' primero y posteriormente una entrega repetida de 'Viajeros Cuatro'.

Será a partir de las 23:10 horas, una vez el partido de la selección habrá terminado si no hay prórroga ni penaltis, cuando comience 'Horizonte'. Lo hará eso sí con cambio de presentadores. Y es que no hay que olvidar que Iker Jiménez y Carmen Porter se despidieron de la audiencia el pasado miércoles hasta septiembre tras cogerse vacaciones.

En su lugar, serán Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero los encargados de conducir 'Horizonte' durante esta semana alargando así la emisión del programa de access prime time una semana más aprovechando que tanto 'El Hormiguero' como 'El Intermedio' ya se han ido de vacaciones.

Solo queda esperar a ver si en el caso de que el partido entre Portugal-España se decida en la prórroga o en penaltis si Cuatro opta por retrasar el comienzo de 'Horizonte' o si en cambio el programa tiene que enfrentarse durante al menos 45 minutos a este partido tan importante para el futuro de nuestros jugadores.

Así queda la programación de Cuatro este lunes 6 de julio: