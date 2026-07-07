Uno de los colaboradores de 'De Lunes a Viernes' acaba con la paciencia de Beatriz Archidona: "No puedo más"

Telecinco ha ofrecido este martes el segundo programa de 'De lunes a viernes' en el que se han podido seguir viendo nuevas imágenes del interior de Cantora. Para ello, el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona volvía a montar un cine con sus colaboradores para ver esos documentos gráficos exclusivos.

Así, al igual que ya hiciera el lunes, 'De lunes a viernes' permitía a algunos de sus colaboradores ir al set de backstage para ver en primicia algunas de esas imágenes y reaccionar con sus palabras a lo que habían visto. Una táctica que inventó 'Sálvame' en su día para tratar de llamar la atención de la audiencia y cebar sus contenidos.

Posteriormente, los presentadores pedían a sus compañeros que se levantaran del set principal de 'De lunes a viernes' y les acompañaran hacia el pantallón para disfrutar como si estuvieran en un cine de esas imágenes nunca vistas del interior de la finca en la que vivían Isabel Pantoja y su familia hasta el año pasado.

Era entonces cuando se producía un auténtico revuelo con alguno de los colaboradores hablando entre sí. "Corbacho silencio", le pedía Beatriz Archidona a Carlos Corbacho, ex trabajador de Isabel Pantoja. Una orden a la que el colaborador no hacía caso. "Carlos vamos al cine en silencio", le repetía Santi Acosta.

Rosa Benito amordaza a Carlos Corbacho en 'De lunes a viernes'

Y al ver que era incapaz de callar, Beatriz Archidona se ponía seria con él. "¡Corbacho, silencio!", decía alzando la voz para conseguir que el tertuliano se callara de una vez. "Estamos en el cine, en el cine nadie habla menos tú, por Dios", le volvía a decir la presentadora de 'De lunes a viernes'. "Y sigue hablando por Dios, no puedo más", se quejaba la presentadora tras comprobar que era imposible callar al colaborador.

Justo después, Rosa Benito salía del plató por orden de la dirección de 'De lunes a viernes' y al volver le ponía un esparadrapo en la boca para amordazarle y conseguir que estuviera en silencio al menos unos minutos. Con esta medida, el colaborador tomaba nota y guardaba silencio para poder seguir con el programa.