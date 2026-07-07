Quién es Marc Santandreu, el meteorólogo y divulgador de RTVE que sustituye a Jacob Petrus en 'Aquí la Tierra'

Con la llegada de julio 'Aquí la tierra', al igual que el resto de programas que resisten con sus emisiones durante los meses de verano, ha sufrido una completa renovación de sus rostros habituales. En este caso, el magacín de La 1 ha incorporado a Marc Santandreu como su nuevo fichaje para el fin de semana en su nueva etapa, pero el conocido meteorólogo también ejerce desde este lunes como sustituto de Jacob Petrus ante su parón vacacional.

El proceso de internalización del longevo programa de TVE ha supuesto una oleada de cambios, arrancando desde el 1 de julio una nueva etapa marcada por la entrada de Santandreu como número dos del presentador. Pero no es la primera vez que el físico y reconocido miembro del equipo de meteorología de RTVE toma las riendas de un espacio de casa o encabeza sustituciones de verano.

Marc Santandreu, de presentar 'Mañaneros' en su etapa inicial junto a Jaime Cantizano a su debut en 'Aquí la tierra'

Licenciado en Física por la Universidad de Valencia y con un Máster de meteorología en Madrid, Marc Santandreu dio sus primeros pasos profesionales en la Agencia Estatal de Meteorología, alejado de las cámaras y los platós que más tarde han marcado su trayectoria profesional. No fue hasta 2019 cuando, tras pasar por varios medios de comunicación, fichó por el canal valenciano À punt Média, donde continuó su camino como meteorólogo hasta incorporarse a la familia de RTVE en 2020.

Esta tarde no habrá emisión de #AquílaTierra, pero volvemos mañana con más imágenes como estas 😉😍 pic.twitter.com/PJAxctqHyq — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) July 6, 2026

No fue hasta 2023 cuando asumió el reto de formar parte del elenco de presentadores original de 'Mañaneros', que en ese momento afrontaba su primera etapa en La 1 con Jaime Cantizano y Miriam Moreno como presentadores. Sin embargo, otro compromiso profesional le hizo alejarse del programa antes de terminar el curso televisivo, desapareciendo para grabar la segunda temporada de 'Curiosity', el programa de divulgación científica que presentaba junto a Rocío Delgado y se emitía en La 2 hasta el año pasado.

De cara a la siguiente temporada cuando Cantizano dejó la corporación por Onda Cero, y con la entrada de Adela González en el magacín, el meteorólogo jamás regresó al equipo del magacín. "Hoy la familia de Mañaneros arranca una nueva temporada. Solo les deseo la misma creatividad y buen rollo, porque suerte no les hace falta", escribió Marc Santandreu en redes en septiembre de 2024 confirmando que no retomaría su puesto y felicitando a la presentadora por su debut en el programa.

"¡Coge fuerte el timón Adela González, que este barco es una pasada!", añadió el físico dirigiéndose a la comunicadora, que meses más tarde formaría el tándem definitivo de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz. Ahora, el meteorólogo afronta con ilusión y ganas su nuevo puesto en 'Aquí la tierra'. "Creo que es un espacio que tiene lugar y vocación para llevarla a cabo y que además siempre se hace desde un tono buenista entre comillas; lo cual también está bien, porque eso se digiere siempre mucho mejor que el tono duro que tiene un 'Telediario'", aseguró en una entrevista para El Televisero.

A su vez, se ha pronunciado sobre el reto que supone ponerse al frente de un formato tan longevo. "Hay presión por el cambio. Me pongo una presión entre comillas porque, aunque el objetivo es mantener la esencia de los últimos años, es cierto que siempre un cambio conlleva ciertas diferencias. Aunque se pretenda no llevarlas, que algunos presentadores sean diferentes o que los reporteros sean diferentes, pues hace que sea posible que algo cambie", explicó Marc Santandreu.

"No tengo pensado darle ningún sello propio más allá del que me pueda salir de forma natural. La idea es mantener la esencia. Principalmente es mi objetivo ahora. Luego, pues ojalá esto dure en el tiempo y nos dé para pensar cositas nuevas y para ponerlas a cabo", reveló además sobre cómo se integrará en el ecosistema de 'Aquí la tierra' en su nueva etapa, pronunciándose además sobre el futuro de 'Curiosity'.

"Por ahora, aparcado. Fue un proyecto muy chulo, la verdad que aprendí un montón. Pero bueno, creo que también exprimimos todo lo que había que exprimir y todo lo que pudimos contar. Así que yo creo que quizás se haya quedado ahí",adelantó Marc Santandreu sobre los planes de una tercera temporada para el programa de divulgación.