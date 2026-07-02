El meteorólogo Marc Santandreu dicta sentencia a la RTVE actual y apunta al origen del señalamiento: "Es una televisión valiente y vuelve a ser visible"

Este miércoles, 1 de julio, RTVE sustanciará la internalización de la producción de 'Aquí la Tierra' y, por ende, el formato divulgativo encarará una nueva etapa en La 1 que inaugurará Marc Santandreu. El físico y meteorólogo relevará a Quico Taronjí e Isabel Moreno y se pondrá a los mandos del programa de ciencia y naturaleza junto a Jacob Petrus, que se mantendrá con normalidad.

Santandreu, que conducirá la edición del fin de semana y será el número dos de Petrus, supliendo sus ausencias, debutará en 'Aquí la Tierra' este miércoles. Y, ante este estreno, que supone otro proyecto más para el valenciano en TVE, ha concedido una entrevista exclusiva a El Televisero en la que ha hablado de ese proceso de internalización que ha provocado un terremoto en el equipo y sobre cómo ve la RTVE actual, en su mejor momento en casi 15 años.

En primer lugar, Marc Santandreu admite que le da "mucha pena" la salida de los compañeros que han hecho posible 'Aquí la Tierra' en estos doce años: "A algunos de ellos también les tenía cariño y cualquier tipo de noticia de esa característica te da pena, porque, al final, no dejan de ser personas con las que nos hemos visto o podido ver en algún momento reflejados". Por otra parte, "que otros compañeros también puedan acceder a estos puestos con la internalización es una buena noticia". "Son las dos caras siempre de una decisión", añade.

Al hilo, el científico, que lleva ligado a RTVE desde 2020, reconoce cierta presión por el listón "tan alto" que ha dejado el anterior equipo y avanza que "no tengo pensado darle ningún sello propio más allá del que me pueda salir de forma natural". "La idea es mantener la esencia. Principalmente es mi objetivo ahora. Luego, pues ojalá esto dure en el tiempo y nos dé para pensar cositas nuevas y para ponerlas a cabo", sostiene.

"Me gusta la esencia que ahora tiene TVE; es una televisión valiente"

A lo largo de la charla con Marc Santandreu, también abordamos los señalamientos políticos del PP y Vox hacia RTVE cuando se encuentra en su mejor etapa en más de 14 años. Tanta relevancia está dado lugar también a que muchos pongan la lupa en ella. "¿Cómo valoras esto y cómo ves el futuro? ¿Hay temor a un cambio de Gobierno y a lo que pueda venir?", le preguntamos.

"Cualquier cambio siempre supone un temor de que cambie la esencia. A mí la esencia que tiene ahora mismo RTVE, en general, me gusta. Creo que es una televisión valiente, apostando por formatos novedosos, que ha sabido entender cuáles son las necesidades de una sociedad que no para de cambiar. Que a unos jóvenes que tienen muchísimos medios para comunicarse, siendo algunos de ellos lejanos a lo correcto por la desinformación, se les está brindando en la televisión pública lugares y espacios seguros donde seguir informándose y seguir escuchando opiniones diversas", responde tajante.

"Y luego están los formatos tradicionales, como 'Aquí la Tierra', que también son un refugio del ruido en el que a veces nos vemos inmersos en este momento social tan convulso, tan crispado, tan polarizado. Entonces, veremos, veremos qué ocurre", agrega el presentador y divulgador.

"Los trabajadores de RTVE somos absolutamente libres"

También se le ha interpelado respecto a si considera que TVE está politizada como así se dice y sobre la campaña de descrédito que existe contra la cadena. "Es verdad que durante algún tiempo RTVE ha sido más silenciosa, ha estado más en un segundo plano y no ha estado tan sobre la mesa de la opinión pública y de las audiencias incluso. Entonces, cuando de repente vuelve a ser visible, entiendo que hay gente que reacciona a ello y que intenta buscar cuál es la causa", señala Marc Santandreu.

"Igualmente, también creo que estas opiniones se tienen que respetar, siempre y cuando no sobrepasen los límites del respeto justamente y de la conspiranoia, que a veces ocurre en este tipo de discursos. A los trabajadores que estamos en la casa jamás nos han pedido nada ni nos han dicho que tengamos un discurso X. Somos absolutamente libres y esa libertad es con la que yo espero seguir trabajando siempre", remata.