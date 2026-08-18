'El Grand Prix 2026' ya tiene a sus cuatro pueblos semifinalistas en TVE tras su última gala clasificatoria

'El Grand Prix' empieza a llegar a su recta final en esta edición. Este lunes 17 de agosto, TVE ha emitido la sexta entrega, la última gala clasificatoria antes de empezar los duelos de semifinales y conocer quiénes lucharán por la victoria en la gran final del concurso presentado por Ramón García.

Una gala más, Ramón García ha contado con la colaboración de LalaChus y Gorka Rodríguez como copresentadores así como de la Vaquilla y de Wilbur, que ha vuelto a hacer de las suyas justo antes de algunas de las pruebas del "programa del abuelo y el niño".

Las dos últimas localidades que han luchado por conseguir una plaza en las semifinales de 'El Grand Prix 2026' han sido Muros (A Coruña) y Blanca (Murcia). Ha sido una entrega en la que como en las últimas semanas ha habido un claro favorito durante la primera parte de la noche.

Y como es habitual en el programa, los dos pueblos han contado con la colaboración de los padrinos. En el equipo azul, ha sido el cantante y showman Mario Vaquerizo quién ha apadrinado a los gallegos. Mientras que la presentadora del 'Telediario Fin de Semana', Lourdes Maldonado ha sido quién ha amadrinado a los murcianos.

Los dos padrinos junto a los participantes de Muros y Blanca lo han dado todo jugando a pruebas como "Alicia en el país de las canastillas", "Súpercocineros", "ChampionsPrix" o "Los Ki-monos" así como otros juegos más clásicos como "La patata caliente" o "Los troncos locos".

Blanca ha llegado a las pruebas finales del programa por delante en el marcador. Tras los superbolos, el equipo murciano ha ampliado la distancia después de que Muros tirara dos bolos más el dorado que vale doble mientras que el tirador de Blanca con ayuda de Lourdes Maldonado eliminara a cuatro bolos más el dorado. Con ello, Blanca se ha puesto con 28 puntos frente a los 19 puntos con los que ha llegado Muros.

Blanca gana la sexta gala de 'El Grand Prix' pero se queda fuera de las semifinales

Pero como siempre en 'El Grand Prix' todo se ha decidido en el último juego de la noche: "El diccionario". Y es que en este reto cada palabra acertada supone subir tres puntos en el marcador aunque si fallas pierdes esos tres puntos. Además, desde este año la tercera y última palabra vale cuatro puntos, por lo que todo se puede decidir justo en ese momento final.

En la primera palabra, Muros ha defendido que "Bodil" no aparece en el diccionario de la RAE y como era cierto han subido tres puntos poniéndose con 22 puntos en su marcador. Por su parte, Blanca ha respondido que "nabab" no existe en el diccionario de la RAE y como era si en su caso perdían 3 puntos quedándose con 25 puntos con lo que la distancia se ha reducido un poco entre ambos pueblos.

Después, en la segunda ronda, Muros ha asegurado que "dogle" si existe y al ser falso han perdido los tres puntos que habían ganado previamente volviéndose a quedar con 19 puntos. Mientras, Blanca se ha jugado todo en la segunda ronda pues si acertaban ya se convertían en los ganadores de la noche. En ella, los murcianos han contestado que "folíngea" si existe en el diccionario y al no ser correcto han perdido otros tres puntos poniéndose con 22 puntos.

Con ello, todo se ha decidido en la palabra de oro. En su caso, Muros ha contestado que "holco" si existe y como era verdad, han conseguido subir cuatro puntos a su marcador poniéndose con 23 entrando en la lucha por poder ganar la gala. Por último, Blanca ha vuelto a jugárselo todo al asegurar que "chirinola" si aparece en el diccionario de la RAE. Una respuesta que les ha valido la gloria pues han subido cuatro puntos quedándose finalmente con 26 puntos ganando la sexta gala de 'El Grand Prix 2026'.

¡Blanca se convierte en el sexto pueblo ganador del #GrandPrixTVE 2026 con 26 puntos! 🏆

¡Enhorabuena, equipo amarillo! 🎉💛



Y gracias, Muros, por regalarnos una noche tan bonita. 🫶💙 pic.twitter.com/RRHvD0up5N — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 17, 2026

Los cuatro pueblos finalistas de 'El Grand Prix 2026'

No obstante, a pesar de todo, ninguno de los dos pueblos que han participado en esta gala han alcanzado a sus rivales y por tanto se han quedado fuera de las semifinales en la clasificación general quedándose Blanca en sexta y Muros en octava posición con 26 y 23 puntos respectivamente.

Y finalmente los cuatro pueblos que lucharán en las semifinales serán Quintanar del Rey (Cuenca), Polinyà (Barcelona), Pradejón (La Rioja) y Altura (Castellón) tras situarse en lo más alto de la tabla. En concreto, Polinyá se enfrentará a Pradejón en la primera semifinal mientras que Quintanar del Rey hará lo propio con Altura en la segunda semifinal.

Quintanar del Rey - 42 puntos Polinyá - 36 puntos Pradejón - 32 puntos Altura - 29 puntos Serranillos del Valle - 28 puntos Blanca - 26 puntos Balanegra - 25 puntos Muros - 23 puntos San Juan de la Rambla - 21 puntos Cantalejo - 19 puntos Zumarraga - 16 puntos Pravia - 15 puntos