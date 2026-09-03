'El Grand Prix 2026' proclama al pueblo ganador de esta temporada en TVE tras una apretado duelo final

Tras seis entregas clasificatorias y dos semifinales, 'El Grand Prix 2026' ha alcanzado este miércoles 2 de septiembre su gran final. El concurso de RTVE ha culminado temporada con su segunda gala semanal tras la semifinal del lunes, para dejar su hueco a partir de la próxima semana a los estrenos de 'MasterChef Celebrity Legends' y 'El túnel: avanza y gana' en la noche del lunes y del miércoles respectivamente.

Después de haber sido los dos pueblos que consiguieron su plaza para la final, Polinyà (Barcelona) y Quintanar del Rey (Cuenca) han luchado por la victoria en una final muy emocionante y reñida pues ambas localidades han ido muy igualadas durante toda la noche llegando incluso a ponerse en empate en un momento dado y posteriormente a solo un punto justo antes de la prueba final en la que se ha decidido todo como suele ser habitual.

Una noche más, 'El Grand Prix 2026' ha contado con dos padrinos de lujo que lo han dado todo. Por parte de Polinyà ha sido la cómica y escritora Victoria Martín ('Se tiene que morir mucha gente') la que ha ejercido de madrina. Mientras que Quintanar del Rey también ha contado con otro humorista como Miguel Maldonado como padrino. Ambos han competido en algunos juegos como "Misión Zanahoria", "Pingüinos matemáticos", "La patata caliente" o "Champions Prix".

Tras ir toda la noche Quintanar del Rey por delante, poco a poco Polinyà ha conseguido darle la vuelta al marcador y se ha puesto por delante justo después de "Los troncos locos" situándose con 24 puntos frente a los 21 de los castellano-manchegos. Aunque después han llegado "los super bolos" en la que ha vuelto a hacer acto de presencia Culete, el tirador de Quintanar del Rey que ha hecho historia en el concurso presentado por Ramón García. Así, el concursante ha vuelto a tirar todos los bolos menos uno con la ayuda de Miguel Maldonado.

De esa manera, Quintanar del Rey ha tirado en total seis más el dorado que al valer dos eran ocho. Por su parte, Joel, el tirador de Polinyà con las indicaciones de Victoria Martín solo ha podido tirar dos bolos más el dorado siendo en total cuatro después de que los bolos conquenses hayan aguantado como jabatos los golpes de la bola. De hecho, pese a que se ha terminado cayendo el bolo dorado ha aguantado hasta tres tiros.

Y por ello, tras los "super bolos" los marcadores de 'El Grand Prix 2026' han vuelto a ponerse muy apretados con Polinyà con 24 puntos y Quintanar del Rey con 23 puntos. Es decir, solo un punto separaba a ambas localidades antes de decidirse la victoria del programa en la última prueba de la noche y de esta edición.

Se consolida la leyenda. Culete lo ha vuelto a hacer. En Quintanar del Rey ya pueden ir encargando la estatua.#GrandPrixFinal

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Quintanar del Rey se proclama ganador tras un reñido duelo final en el diccionario de 'El Grand Prix'

Pero como siempre en 'El Grand Prix', todo se ha decidido en la última prueba de la noche, "El diccionario" pues en este juego cada acierto te hace ganar tres puntos pero si fallas cada pueblo pierde también tres puntos y además este año la tercera palabra es dorada y vale cuatro puntos tanto a favor como en contra, de modo que los marcadores van variando todo el rato.

En la primera palabra, Quintanar del Rey ha respondido que "Matasiete" si existe en el diccionario y al ser verdad se han puesto con 26 puntos tras subir en su marcador. Por su parte, Polinyà ha defendido que "Pelarruecas" si aparece en la RAE y como también era cierto han subido también tres puntos poniéndose con 27 puntos.

Después, en la segunda ronda Quintanar del Rey ha asegurado que "Ignívomo" si existe en el diccionario de la RAE y como era verdadero ha vuelto a subir otros tres puntos alcanzando los 29 puntos. Mientras que Polinyà en esta ocasión ha aseverado que "Brumífero" no existe y al ser cierto también ha conseguido subir tres poniéndose con 30 puntos.

De esta forma, todo se ha decidido en la tercera y última palabra. En este caso, Quintanar del Rey ha contestado que "Glimo" no existe en la RAE y los castellano manchegos han vuelto a demostrar lo bien que se le da esta prueba pues han vuelto a acertar poniéndose finalmente con 33 puntos. Con ello, Polinyà ha tenido en sus manos la victoria con su respuesta y los catalanes han recalcado que "Cruste" si existe en el diccionario y al ser falso han perdido cuatro puntos quedándose con 26 puntos.

Con este resultado, Quintanar del Rey se ha proclamado como el pueblo ganador de 'El Grand Prix 2026' con 33 puntos frente a los 26 de Polinyà ganando 20.000 euros. Así, los conquenses se suman a la historia de ganadores de la historia del concurso de TVE tomando el relevo de San Sebastián de la Gomera que fueron los ganadores del año anterior. Y tanto los castellano manchegos como los catalanes han demostrado gran deportividad durante toda la noche y los dos alcaldes se han abrazado demostrando que pese a que solo uno ha conquistado la victoria los dos han hecho grandes migas.