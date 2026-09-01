'El Grand Prix 2026' ya tiene a sus dos pueblos finalistas en TVE tras una reñidísima segunda semifinal

Esta semana, 'El Grand Prix' celebrará su gran final después de que TVE haya decidido acelerar su ritmo y ofrecer doble gala. Pero antes de esa última cita que será el miércoles 2 de septiembre, este lunes se ha emitido la segunda semifinal.

En esta penúltima entrega, Altura (Castellón) y Quintanar del Rey (Cuenca) han sido las dos localidades que han luchado por llegar a la final y poder disputarse la victoria en esta edición con Polinyà (Barcelona), que fue el primer pueblo en clasificarse para la final.

Como ya es habitual, ambos pueblos han contado con la ayuda de los padrinos. En el caso de los castellonenses ha sido la actriz Melani Olivares la que ha ejercido de madrina. Por su parte, los conquenses han tenido al cómico Galder Varas como padrino.

Los dos padrinos han participado en muchas de las pruebas a las que han jugado los dos pueblos de 'El Grand Prix' en esta segunda semifinal como "Tiro al pingüipato" , "Gaviotas malotas" y la gymkana "Apicultura de altura" así como otras más clásicas como "la patata caliente" o "los troncos locos".

Tras ir toda la noche por detrás, Quintanar del Rey le ha dado la vuelta al marcador en la penúltima prueba. Y es que una vez más Culete, su tirador en "los superbolos" ha hecho una ejecución perfecta tirando a todos los bolos menos uno sumando 8 bolos caídos. Mientras que el de Altura solo ha conseguido tirar cuatro bolos. Con ello, Quintanar del Rey se ha puesto con 24 puntos frente a los 23 que tenía Altura.

40 segundos le han bastado a Culete para tirar todos los bolos menos uno. Y luego preguntaréis por qué es una leyenda.#GrandPrixSemi2

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Por primera vez en toda la noche, Quintanar del Rey se pone por delante. Por un solo punto. Y justo ahora llega El Diccionario. 📖



💙 ALTURA: 23 puntos

💛 QUINTANAR DEL REY: 24 puntos

TODO SE DECIDE AHORA. 👀#GrandPrixSemi2

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Quintanar del Rey da la vuelta al marcador y se clasifica para la final de 'El Grand Prix 2026'

Pero como siempre en 'El Grand Prix' todo se ha decidido en el último juego de la noche: "El diccionario". Y es que en este reto cada palabra acertada supone subir tres puntos en el marcador aunque si fallas pierdes esos tres puntos. Además, desde este año la tercera y última palabra vale cuatro puntos, por lo que todo se puede decidir justo en ese momento final.

Por ello, con casi un empate en el marcador se ha vivido un tenso duelo entre ambos pueblos. En la primera ronda, Altura ha respondido que "úpex" no existe en el diccionario de la RAE y como era cierto han conseguido sumar tres puntos poniéndose con 26 puntos. Por su parte, Quintanar del Rey ha aseverado que "lurfana" no existe y al ser cierto también han subido tres puntos poniéndose con 27 puntos.

En la segunda ronda, Altura ha defendido que "cortabolsas" si aparece en el diccionario de la RAE y como era verdad han vuelto a subir poniéndose con 29 puntos. Mientras, Quintanar del Rey ha asegurado que "capigorra" si existe en el diccionario y como también han acertado se han puesto con 30 puntos en su marcador.

De esa manera, todo se ha decidido en la palabra dorada. En esta última ronda, Altura ha contestado que "bochite" no aparece en el diccionario de la Real Academia Española y al haber acertado han seguido subiendo poniéndose con 33 puntos. Así, Quintanar del Rey se la ha jugado todo con su tercera palabra y ha defendido que "zurriburri" si existe en el diccionario de la RAE y al ser verdadero se han puesto con 34 puntos.

Con ello, los conquenses han ganado la segunda semifinal y se han clasificado para la gran final de 'El Grand Prix 2026' en la que se verán las caras con Polinyà mientras Altura se ha quedado a solo un punto de poder ser ellos el segundo pueblo clasificado de esta edición dejándonos uno de los duelos más reñidos de la historia.