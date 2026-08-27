RTVE anuncia el final precipitado de 'El Grand Prix': Cambia de fecha y dobla su emisión en la programación de La 1

La próxima semana comienza la nueva temporada televisiva con el regreso de los presentadores titulares a sus programas como Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Nacho Abad, Sonsoles Ónega, Iñaki López o Risto Mejide, entre otros. Y por ello, TVE no quiere que la final de 'El Grand Prix del verano' se alargue en el calendario y ha decidido hacer un cambio de programación la próxima semana.

Así, como ya hiciera con su segunda y tercera entrega al emitirse de forma consecutiva en la noche del domingo y del lunes; ahora la cadena pública ha optado por programar tanto la segunda semifinal como la gran final de la edición del 2026 para la próxima semana.

De este modo, el lunes 31 de agosto ofrecerá la segunda semifinal de 'El Grand Prix 2026' a partir de las 21:45 horas con el enfrentamiento entre Altura (Castellón) y Quintanar del Rey (Cuenca). Mientras que la gran final se ofrecerá solo dos días después el miércoles 2 de septiembre a partir de las 21:45 horas aprovechando el hueco libre que deja 'Maestros de la costrua Celebrity'.

Con ello, la final de 'El Grand Prix 2026' se enfrentará en la noche del miércoles al estreno de 'La Mesa', el nuevo programa de Cristina Pardo en el prime time de Antena 3. Y queda por ver que ofrecerán Cuatro, Telecinco y La Sexta en dicha noche y si seguirán con programación de verano o moverán ficha para contrarrestar el estreno de la cadena de Atresmedia y el final del concurso que presenta Ramón García.

Con este movimiento, TVE deja vía libre para que el lunes 7 de septiembre pueda llegar alguno de los estrenos para esta temporada como pudiera ser 'MasterChef Celebrity Legends' mientras que 'Al cielo con ella' y el concurso 'El túnel' también aguardan para llegar a la parrilla de La 1 junto a la nueva temporada de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez.