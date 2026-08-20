Este momento de 'El Grand Prix' en RTVE con Mario Vaquerizo levanta ampollas entre muchos y provoca una lluvia de críticas

'El Grand Prix del Verano 2026' cerró el pasado lunes, 17 de agosto, su fase clasificatoria. Las últimas localidades en batirse en duelo fueron Muros (A Coruña), que contó con Mario Vaquerizo como padrino, y Blanca (Murcia), que tuvo como madrina a Lourdes Maldonado.

El programa veraniego conducido por Ramón García volvió a poner a prueba la habilidad y resistencia de los vecinos de ambas localidades con divertidas pruebas en la que no faltaron chapuzones, caídas y muchas risas. Los dos próximos lunes, La 1 de TVE emitirá las semifinales del 'Grand Prix', donde se decidirá que dos pueblos pasan a la gran final.

Sin embargo, más allá de los memes y momentos divertidos que se compartieron en redes sociales, fue Mario Vaquerizo el que se llevó todas las críticas de los usuarios de X. El motivo fue un momento bastante bochornoso que hasta Juan Luis Cano, la mitad del dúo Gomaespuma, ha criticado muy duramente en su perfil de la citad red social.

Todo ocurrió durante la mítica prueba de 'La patata caliente', cuando el marido de Alaska tenía que responder a la pregunta de "Año en que Isaac Newton formuló su ley de gravitación universal". La respuesta correcta era 1687, pero finalmente la patata caliente explotó en la mano del cantante de Las Nancys Rubias.

Juan Luis Cano, entre los críticos de Mario Vaquerizo por no saber quién es Newton

Una vez la prueba finalizó, Mario Vaquerizo, sin pelos en la lengua, espetó: "¿Quién era Newton? Newton era uno que… ¿Qué se inventó?", preguntó sin tener ni idea. A lo que la alcaldesa de la localidad que él apadrinaba contestó: "La ley de la gravedad". Todo ello ante las risas tanto de Ramón García como de Lalachus.

Mario Vaquerizo: ¿Ya no puedo jugar más? 🤣



Este LUNES primera SEMIFINAL del #GrandPrixTVE en La 1 y @rtveplayhttps://t.co/JA8jXp1bfk pic.twitter.com/hnu9W40GR2 — La 1 (@La1_tve) August 19, 2026

Como era de esperar, este momento se viralizó rápidamente por las redes sociales, donde los usuarios de X no tuvieron piedad con Mario Vaquerizo. Uno de los más duros con él fue Juan Luis Cano, periodista, escritor y humorista, muy popular por ser la mitad del dúo Gomaespuma. Este no pudo contenerse a la hora de definir lo ocurrido con el artista en el programa de TVE.

"Mario Vaquerizo ha participado como padrino del Gran Prix de TVE, pagado con dinero público: '¿Quién era Newton? ¿Quién era eso? ¿Qué se inventó?'", escribía el periodista Fonsi Loaiza en su cuenta de X. Juan Luis Cano compartió este tuit, al que añadió, de cosecha propia: "Que puta vergüenza".

Qué puta vergüenza https://t.co/j5MPIvve2f — Juan Luis Cano (@juanluiscano) August 19, 2026

Pero el ex de Gomaespuma y habitual colaborador de 'Directo al grano' no ha sido el único en cuestionar a TVE por llevar a Mario Vaquerizo como invitado de un programa como 'El grand prix'. "Fiel reflejo de los tiempos que vivimos, presumir de ignorancia en prime time y pagado con dinero público. Vergüenza máxima", critica uno. "Me parece muy mal que la TV pública contrate a este tipo de gente. Muy mal", añade otra usuaria.











Fiel reflejo de los tiempos que vivimos, presumir de ignorancia en prime time y pagado con dinero público. Vergüenza máxima https://t.co/oyefyOibjm — pete (@peteom) August 18, 2026

Es que hace bandera y mofa de la ignorancia. Y le llevan a todos los programas https://t.co/ehWDnegkve — Mª Jesús Feimar 💜🇪🇦🇹🇷🇪🇺 (@majefema) August 18, 2026

que asco y porqué nos meten a este personaje en la TV pública, yo no estoy viendo maestros de la costura por no verlo https://t.co/EK5HV1r76o — maricler (@marillanto) August 19, 2026

Ojalá vuelva a dar vergüenza ser idiota, inculto e ignorante. 🥰 https://t.co/pITn8JFvgl — John Keating 🏴‍☠️🍉 (@Sir_JohnKeating) August 19, 2026

¿Qué contactos tendrá este cadáver andante para que siga yendo a la televisión a cobrar por no hacer nada? https://t.co/WxzIkkL6EH — Ernesto Vergés (@Ernestotaku) August 19, 2026

Me parece muy mal que la TV pública contrate a este tipo de gente. Muy mal https://t.co/Qf2DikjwSg — Inma Gon (@inmakola) August 19, 2026

El elogio a la ignorancia, sin más. Menudo personaje. https://t.co/gvfXTmrh73 — Aarón Cano (@aaroncano_) August 20, 2026

Es momento de volver a que, ser tonto, sea vergonzoso. https://t.co/Y4rixC1gsa — Marca Today (@MarcaToday) August 19, 2026