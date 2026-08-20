Lorena García interviene en 'Espejo Público' ante el choque personal a gritos entre Hanan Alcalde y Paco Marhuenda: "Se acabó"

Momento de muchísima tensión el que se ha vivido este jueves en 'Espejo Público' en pleno debate sobre Ceuta. El programa matinal de Antena 3, que presenta Lorena García durante las vacaciones de Susanna Griso, ha conectado con Hanan Alcalde, denominada como 'Barbie Gaza' para analizar la situación. Pero rápidamente el debate ha derivado en un enfrentamiento personal entre la activista y el periodista por Marruecos, Israel y Palestina como telón de fondo.

"Estos migrantes han sido utilizados como armas de guerra porque detrás de todo esto hay una presión política, precisamente para lo que defiende Marhuenda", ha empezado señalando Hanan Alcalde. "Me he perdido, ¿entonces quién tiene la culpa, Marruecos entiendo no?", ha cuestionado Lorena García. "Aquí hay un trío de los acuerdos de Abraham que tienen la culpa porque esto es una estrategia para colocarnos a la ultraderecha en el gobierno igual que han hecho en Colombia o Venezuela", ha tratado de explicar la activista.

"La estrategia es desestabilizar al gobierno progresista para colocarnos un títere que permita usar las bases para bombardear a Irán. Está todo relacionado pero el problema es que no se habla de eso", ha insistido Alcalde. "Lo que no podemos es manipular los datos y decir que hay 800 millones queriendo venir a Europa porque no. A lo mejor si se dieran las condiciones para que esos países pudieran emerger y no los expoliáramos a lo mejor ninguno querría venir a Europa porque nadie quiere irse bajo torturas, bajo tráfico de órganos, bajo presiones sexuales", ha añadido la activista.

Y ha sido ahí cuando Paco Marhuenda ha empezado a enfrentarse a ella al contestarle que "estás hablando de Palestina y Hamás, ¿no?". "Hanan, ¿qué papel juega Marruecos según tu teoría en todo esto?", le ha repreguntado Lorena García. "Marruecos utiliza la frontera para presionarnos. Yo no soy sanchista, pero aquí no se está valorando como Sánchez se fue a Argelia para que el gas nos saliera más barato y no tuviera que pagar los peajes que le pagamos a Marruecos y eso para Marruecos es actuar en su contra. Y como Marruecos cuenta por los acuerdos de Abraham con la protección de EEUU, que semana antes de este flujo migratorio recibió 40 millones de transferencia por parte de EEUU", ha aclarado la activista.

El tenso cara a cara de Paco Marhuenda y Hanan Alcalde en 'Espejo Público'

Lorena García tiene que cortar el cara a cara entre Marhuenda y Hanan Alcalde en 'Espejo Público'

"Es una cosa increíble", ha reaccionado Marhuenda. "Geopolítica Marhuenda, que seguramente no te interesa, porque el lobby sionista financia tu medio", le ha espetado Hanan Alcalde. "A ver si estudias un poco más y hablamos. Le das una vuelta y hablamos de Palestina", le ha contestado el periodista. "Si quieres enseñamos mis notas y las tuyas, que me han dicho que no eran muy buenas", le ha replicado ella. "Estudia, estudia de verdad lo que pasa en Palestina, que tú no podrías ir paseando con tus amigos de Hamás", ha vuelto a decirle el director de La Razón.

"Ya estás con tu demagogia. ¿Sabes quiénes son las únicas personas que me han increpado cuando he ido por la calle? Blancos. Porque cuando fui con la flotilla me pasé por Túnez y el respeto era máximo, ni me miraban a los ojos. No manipules", le ha pedido Alcalde. "No, manipulas tú que eres puro panfleto palestino", le ha contestado Marhuenda. "Te defines cuando defiendes a un gran estado genocida", le ha dejado claro Alcalde. "Oye de verdad, es que todo es un panfleto", ha repetido él.

A partir de ahí ha seguido un fuerte cara a cara entre la activista y el colaborador de 'Espejo Público' que ha obligado a Lorena García a intervenir. "Es imposible hablar con esta mujer, es una demagoga populista", ha aseverado Marhuenda. "No, yo hablo de datos", le ha contestado ella. "Hanan, por reconducir el debate", ha tratado de dirigirse a ella Lorena García mientras ambos seguían con su enfrentamiento.

"Vaya periodista", le ha soltado Hanan al tertuliano. "Y doctor en derecho", le ha corregido él. "Oye por favor, no hagáis de este debate algo personal", les ha pedido Lorena García. "Estudia un poco y deja de dar lecciones, es que es insoportable este panfleto", ha vuelto a decirle Marhuenda a la activista. "Me gustaría que rectificara. ¿No eres periodista? Investiga y demuestra que yo he cobrado del activismo", le ha contradicho ella lanzándole un órdago. "Tú eres una activista y oye está muy bien, defiendes unas ideas como los comunistas y no pasa nada", le ha respondido él.

"Yo, por favor, le pido a la presentadora que si está moderando el debate que confirme una sola prueba de que yo he cobrado un solo euro de la lucha propalestina", le ha solicitado Hanan a Lorena García. "Tú me has llamado genocida", le ha recordado Francisco Marhuenda. "Hanan y Paco, por favor. Por favor, de verdad, ya se acabó. Dejemos ya el sionismo, a Jerusalén y a Israel que no estamos hablando de eso, estamos hablando de Ceuta, ¡ya está bien!", ha sentenciado Lorena García cortando el debate.