TVE cambia la programación diaria de La 1 y La 2 desde este fin de semana por la cobertura de La Vuelta a España 2026

Como ya sucediera con el Mundial y con el Tour de Francia, RTVE volverá a modificar la programación diaria de La 1, La 2 y Teledeporte desde este sábado 22 de agosto con el comienzo de La Vuelta 26. Así, desde este fin de semana y durante las próximas tres semanas, la parrilla de los canales podrá verse alterada por la emisión del evento ciclista en nuestro país.

Un año más, Teledeporte será el canal que ofrecerá todas las etapas. Pero además este año, las etapas completas se podrán ver a través de Teledeporte Play con la posibilidad de escoger entre seis cámaras diferentes. Y como siempre, los finales de etapa se podrán disfrutar a través de La 1 o La 2.

Para empezar, será La 2 la que este sábado 22 de agosto retransmita desde las 18:25 horas y hasta las 19:35 horas el final de la primera etapa de La Vuelta, que comenzará en Mónaco. A partir de ahí, RTVE irá anunciando cada día si será La 1 o La 2 la que emitan cada final de etapa en su programación de tarde.

Con estos cambios, la programación de tarde de La 1 podrá verse alterada en más de una ocasión siendo 'Directo al grano' el principal afectado pues este tipo de rondas se ofrecerán entre las 16:00 y las 17:30 horas. No obstante, es posible que como ya sucediera durante el Tour de Francia la cadena pública opte por retrasar el comienzo del programa que presentan Marta Flich y Martín Barreiro y sean 'Valle Salvaje' o 'La Promesa' los que desaparezcan también de la parrilla.

Durante las tres semanas de carrera, desde la contrarreloj en Mónaco al escenario final de Granada, la cobertura en TVE volverá a contar con Carlos de Andrés y Pedro Delgado como voces de referencia. Junto a ellos, Jaume Palomar y Josué Elena completando el equipo.

La cobertura especial de RTVE sobre La Vuelta 26 llegará también a los Telediarios y el Canal 24 horas con conexiones, crónicas, entrevistas y contenidos ampliados.

Así será La Vuelta 26 en RTVE

La Vuelta llega a su 81ª edición con el pentacampeón Tadej Pogacar como gran reclamo, y otros corredores en un buen momento: Felix Gall, Mattias Skjelmose, Oscar Onley, Cian Uijtdebroeks y los españoles Enric Mas o Mikel Landa. El ecuatoriano Richard Carapaz puede ser otro animador de la ronda y la gran incógnita está en el estado de Primoz Roglic.

Serán 3.275 kilómetros en 21 etapas entre Mónaco, Francia, Andorra y el sur de España: seis de montaña, cuatro de media montaña, cuatro llanas, cuatro onduladas, una etapa ondulada con final en alto y dos contrarrelojes individuales. La exigencia de algunas de ellas, como las que discurren entre Gruissan y Font-Romeu, Andorra la Vella, Aramón Valdelinares o los finales en el Alto de Aitana y el Collado del Alguacil pondrá a prueba a los participantes.