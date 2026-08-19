La Séptima, a punto de cerrar el fichaje de Héctor de Miguel 'Quequé' para un programa satírico al estilo 'El Intermedio'

La Séptima sigue trabajando a contrarreloj para configurar su plantel de estrellas de cara a la presentación de la nueva cadena que llegará a la TDT durante el FesTVal de Vitoria. Y uno de los nombres que podría sumarse a la lista de presentadores del canal es Héctor de Miguel, más conocido como Quequé.

Así, según avanza El Confidencial Digital y ha podido verificar El Televisero, el canal impulsado por José Miguel Contreras, quien fuera uno de los creadores de La Sexta, está trabajando en la negociación para cerrar el fichaje del humorista. No obstante, todavía no hay nada cerrado.

La intención de La Séptima pasa por cerrar el fichaje de Quequé antes de que acabe el mes con el objetivo de poder presentarlo como una de las caras estelares de la cadena en la presentación que se llevará a cabo en el festival de televisión. Allí estarán los rostros ya confirmados. Por un lado, Javier Ruiz, que además de director de la cadena se pondrá al frente del programa de las mañanas. Y por otro, Rocío Delgado, que conducirá otro de los programas diarios, y Alba Carrillo y Marta Márquez, que presentarán 'Fuera de control' en las tardes de los fines de semana.

La oferta de La Séptima a Quequé es para que haga lo que mejor se le da: presentar un formato de sátira política y el análisis de la actualidad desde un punto de vista mordaz e irónico. La idea es que este programa ocupe la franja de máxima audiencia, por lo que sería el encargado de competir contra pesos pesados como 'El Hormiguero', 'La Revuelta', 'First Dates', 'Horizonte' y otro formato de similares características como es 'El Intermedio' de El Gran Wyoming.

De cerrarse su incorporación a La Séptima, Héctor de Miguel regresará a la primera línea de la televisión después de meses convulsos tras su retirada de la Cadena SER con 'Hora veintipico' tras sufrir un fuerte acoso por su sátira de Nacho Abad y 'En boca de todos' y de su reciente detención, que salió en todos los medios, tras ser acusado de un delito de desobediencia.

No obstante, en los últimos meses ha formado parte de RTVE Play con su podcast 'Héctor de comer', por el que han pasado numerosos rostros como Sarah Santaolalla, Valeria Ros, Marta Flich, Dani Rovira, sus compañeros de 'Hora Veintipico' o Pablo Ibarburu ('La revuelta').

Héctor de Miguel 'Quequé', una carrera ligada a la televisión y la radio

Héctor de Miguel saltó a la fama con su participación en 'El club de la comedia' en el año 2001 tras ganar el II Certamen de Monólogos de El Club de la Comedia. Tras ello, llegaron sus apariciones en programas como 'La corriente alterna', 'La noche...con Fuentes y cía' en Telecinco y 'Splunge!' en La 1.

Pero su gran oportunidad le llegó cuando Cuatro se fijó en él para formar parte del equipo de 'Noche Hache', el primer late night que presentó una mujer en nuestro país. Después de la marcha de Eva Hache, la cadena le eligió para ponerse al frente de 'Estas no son las noticias', un informativo satírico que se emitió a última hora de la tarde en el año 2008.

A lo largo de más de dos décadas de carrera televisiva, Quéque ha trabajado en todas las grandes cadenas nacionales y plataformas, alternando formatos de monólogos, late night, divulgación y programas musicales. Así, ha sido colaborador de 'El club de la comedia' en La Sexta, presentó su propio programa en Comedy Central, 'La lista tonta' y formó parte de numerosos programas en Movistar Plus como 'Late motiv', 'LocoMundo' y 'La resistencia'. En el último año también colaboró en 'Malas Lenguas' en La 2.

En radio, Quequé ha sido un asiduo de la Cadena SER colaborando en programas como 'Hoy por hoy' y 'La ventana del verano'. Pero además ha presentado sus propios programas como 'La vida moderna' entre 2014 y 2022 y 'La lengua moderna' junto a Valeria Ros primero en la SER y posteriormente en Podimo. Y su último trabajo en las Ondas fue 'Hora Veintipico' hasta su abandono en 2026.