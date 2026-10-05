Alba Carrillo lanza este órdago a Paloma García-Pelayo y exige rectificación por la información difundida en 'Y ahora Sonsoles'

En las últimas semanas, Alba Carrillo se ha visto envuelta en dos polémicas. Por un lado, una amenaza de Omar Montes de desvelar lo que hacía en las discotecas de Madrid para conseguir acercarse a famosos, y por otra, la supuesta demanda que ha interpuesto Feliciano López por todo lo que ha dicho de él, según avanzó Paloma García-Pelayo en 'Y ahora Sonsoles'.

Y en medio de todo este huracán, Alba Carrillo desapareció la semana pasada de 'El sótano club' dejando la conducción del programa de TEN en manos de Marta Riesco y Alberto Guzmán. No obstante, desde el programa ya aclararon que la presentadora estaba de baja por estar enferma y también por un compromiso profesional en Andorra.

Este lunes, tras una semana desaparecida, Alba Carrillo ha retomado su puesto como presentadora de 'El sótano club' y desde el principio ha dejado claro que no se iba a esconder y que iba a responder a todas las polémicas en las que está implicada. "Sabéis que siempre he dicho que cuando una presentadora es protagonista de una noticia, abro paréntesis Ana Rosa Quintana cierro paréntesis, está muy mal ignorar la información. Se puede contar de una manera u otra pero se tiene que contar. Hoy durante la tarde hablaré de este tema y lo afrontaré porque creo en la libertad de expresión y comunicación y las presentadoras tenemos la obligación de comunicar aunque nosotros seamos las protagonistas", ha empezado advirtiendo.

Si os pensabais que Alba se iba a acobardar e iba a censurAAR temas, estáis muy equivocados.

aTENtos al programa de hoy.#ElSótano05O pic.twitter.com/e6zyp5dNXu — TEN TV (@TENtv) October 5, 2026

Y ha sido justo al final del programa, cuando Alba Carrillo ha alzado la voz para hablar de las dos noticias por las que ha sido protagonista en las últimas semanas. "Tengo varios frentes abiertos. La semana pasada estaba mala y luego tenía un compromiso benéfico. Pero ya estoy aquí y voy a ir por partes", ha aclarado la presentadora sobre los motivos por los que se ausentó la semana pasada dejando claro que no era por tener miedo ni querer dar la cara.

"Primero, Feliciano. No me ha llegado nada aún. No voy a manifestar nada por recomendación legal. Al margen de que aún no me ha llegado nada. Pero quiero decir una cosa, que es una cita absolutamente personal y que no tiene nada que ver con esto. Como dijo Miley Cyrus: 'Yo no hablé mal de ti, hablé de lo que me hiciste. Si eso te hace quedar mal, ya no es mi problema", se ha limitado a decir sobre la supuesta demanda que le ha interpuesto el tenista y quién fuera su marido.

El órdago de Alba Carrillo a Paloma García-Pelayo

Más contundente se ha mostrado Alba Carrillo con Paloma García-Pelayo, que fue quién dio la noticia en 'Y ahora Sonsoles'. "Paloma dio la noticia y me escribió al acto seguido, a quién no he contestado porque no he contestado a ninguno de los periodistas que me han escrito para que os cuente algo. Me has dicho que la tenías muy atada la noticia. 'No te he contado nada porque tenía muy atada la noticia' me dijiste. Y me preguntas después. Normalmente se suelen cotejar las cosas, si eres un buen periodista, antes pero bueno", ha empezado contestándola.

"Si la tenías tan cotejada es porque quizás sepas algo que yo todavía no sé, porque a mí no me ha llegado la demanda. Y con esto no hay que ser muy listo para entender lo que estoy diciendo", ha seguido diciendo la presentadora. "Se entiende que le llega por parte de Feliciano", ha apostillado al respecto Marta Riesco. "Me consta que hace tiempo tu hermano, Álvaro García-Pelayo estuvo comiendo con él, entonces pues bueno hay intereses más allá de los periodísticos para que tú digas que las tienes bien atadas. Yo respeto profundamente a la ley y no voy a hablar", ha sentenciado Carrillo.

"Solo espero Paloma García-Pelayo, que te bloquee porque no quiero tener ningún tipo de relación contigo, que el día de mañana tengas la misma fuerza periodística para que como mujer y como persona seas capaz de decir esto, 'Alba Carrillo, perdón'", ha concluido.

Alba Carrillo habla de la demanda de Feliciano y le envía un mensaje a Paloma García Pelayo.#ElSótano05O pic.twitter.com/ahSwzxnjC1 — TEN TV (@TENtv) October 5, 2026

Los zascas a Omar Montes, Beatriz Trapote y Ana Obregón

Justo después, Alba Carrillo se ha pronunciado sobre la otra polémica abierta con Omar Montes. "Omar Montes y amigos. Omar y a un amigo que estaba por detrás, al cual no conozco de nada, y a Omar que tampoco lo conozco. Solo lo conozco de cuando estaba en Telecinco que si que me mandó algún mensaje. Yo no conozco de nada a esta gente, no he ido a esas discotecas que dicen y no he tenido la necesidad de ir buscando famosos en mi vida porque, puede sonar muy chulesco, pero todos los famosos me han perseguido a mí, con los que he estado. No he tenido necesidad de ir buscando a ningún hombre sea famoso o no y no he estado en esas discotecas", se ha defendido la presentadora. "Niego categóricamente las insinuaciones que he hecho y solo puedo decirte a ti y a mi amigo que mis abogados tienen todo y tengo cuatro años para demandarte", ha añadido.

"Otra persona, Beatriz Trapote que escribió debajo 'dilo tata, el karma ya le ha llegado a esta'. Pues solamente tengo que decirte, absolutamente nada. Solo te descalificas tú sola, solo había que verte. Brava Belén, con lo de la faja y con tus tonterías. Y luego Beatriz es que hay una cosa que es fundamental para estar en televisión que es tener carisma y tú no lo tienes, es que no lo tienes y eso ni se compra ni se vende ni se va uno a Ambiciones. Tú no tienes carisma, tú sola te descalificas", ha agregado.

"Y por último, Ana García Obregón, Anita dinamita. Esa persona que el otro día cuando hablaron de mí en el programa de Sonsoles. Por cierto Sonsoles, que sabes que te quiero y tienes mi número, porque nosotras como presentadoras también tenemos un poco el control de lo que dice la gente y de la gente que llevamos. Pero Ana García Obregón dijo que 'me parece muy bien si Feliciano ha demandado a Alba'. Mira Anita, que ya no haces gracia a nadie, si es que de verdad alguna vez lo hiciste. Una persona que ha tenido contacto con Epstein, con Alessandro Lequio y una persona que ha defendido a Julio Iglesias me alegro mucho de no ser defendida por ti. Siempre estás en el lado incorrecto de la historia querida Ana García Obregón", ha proseguido defendiéndose.

"Una persona que cuando se hablaba de víctimas decía cosas como '¿estabas esposada, estabas clavada en la cama, por qué no te has ido? Yo no soy hombre pero, ¿a vosotros os chupan el pito y no os salen ampollas toda la noche?'. Esta es Ana Obregón. Gracias, Anita por no defenderme porque a una persona como tú la quiero tener siempre en el bando contrario", ha terminado explotando.