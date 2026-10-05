Alba Carrillo y Marta Riesco señalan a Jorge Javier desde TEN por lo que hizo con las Azúcar Moreno: "No puedes vejar así"

Jorge Javier Vázquez continúa en el centro de la polémica tras desenterrar su mediático enfrentamiento con las Azúcar Moreno en el plató de 'Supervivientes' durante la edición de 2019. Y desde 'El sótano club', Alba Carrillo y Marta Riesco no han dudado en sentenciar los recientes ataques del presentador al dúo saliendo en defensa de las hermanas por el trato que recibieron tras su abandono en Telecinco.

La tensión entre el presentador y las hermanas Salazar se ha reavivado años después tras la reciente aparición de Toñi y Encarna en el pódcast 'Poco se habla', donde rememoraron cómo el presentador "se portó fatal" con ellas, reaccionando de forma "excesiva" a su decisión de abandonar la aventura. Cabe recordar que el comunicador llegó a acusarlas de "estafar" a la productora y a la cadena, algo que ambas recuerdan como un episodio "horrible" y "muy feo" en su trayectoria.

Y ante las recientes contestaciones de Jorge Javier Vázquez en redes sociales, donde ha detallado aún más "el plan urdido" por el dúo "para estafar a la productora", Alba Carrillo no ha dudado en pronunciarse tomando bando en la polémica. La conductora de 'El sótano club' ha asegurado que, pese a entender la forma de hacer televisión de Vázquez y su modus operandi en los formatos que conduce, considera que traspasó una línea que no se debe cruzar con las hermanas.

Alba Carrillo rechaza el tono de Jorge Javier Vázquez sobre las Azúcar Moreo y su abandono en 'Supervivientes': "No puedes traspasar esos límites"

"Al final es un juego y no se puede exceder así. Me gusta el punto de Jorge de vivir los realities, porque un presentador así te hace entrar dentro, pero no puedes traspasar los límites de insultar a una persona o de vejar. Porque fue una vejación, una humillación", ha asegurado la ex modelo, rechazando la dureza con la que el presentador condenó, y sigue condenando a día de hoy, el abandono de las Azúcar Moreno.

A su vez, Marta Riesco ha respaldado las palabras de Alba Carrillo defendiendo a las artistas y los motivos tras su abrupto fin en el reality de Telecinco. "Yo he hablado con su representante y no abandonaron al recibir el pago, lo hicieron porque no podían más", ha asegurado la colaboradora del espacio de TEN, poniendo en entredicho el relato de Jorge Javier Vázquez, que ha denunciado cómo el dúo se aseguró de haber cobrado su participación antes de abandonar.

Marta sobre la polémica de Jorge Javier con las Azúcar Moreno: "Fue una vejación".#ElSótano05O pic.twitter.com/7SSa4TGdmD — TEN TV (@TENtv) October 5, 2026

"No puedes vejar así a las personas. Se las veta de la cadena durante varios años cuando con otras personas no pasó", ha sentenciado Riesco, recordando las graves consecuencias que tuvo este rifirrafe entre ambos para la continuidad de las hermanas Salazar en la cadena. "Les dijo unos adjetivos como no he visto nunca en el programa. Fue una reacción desproporcionada. No les dejó explicarse y las insultó", ha añadido la colaboradora de 'El sótano club'.