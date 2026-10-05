'Valle Salvaje', avance capítulo 500 del martes 6 de octubre: La oferta inesperada a Enriqueta en la serie de RTVE

'Valle Salvaje' retoma su normalidad en la parrilla diaria de La 1 tras su parón del pasado jueves a última hora por la reemisión de los episodios de 'La Promesa' que emitió la noche anterior con motivo de la boda de Curro y Ángela.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le confiesa a Luisa que se ha enterado de que ha roto con su primo Alejo y que le parece completamente injusto. Mientras, la doncella no duda en decirle que a él le interesa que Alejo y ella retomen su relación para que pueda intentarlo él con Manuela.

Por su parte, Mercedes advierte a Alejo que si Enriqueta cumple con su amenaza va a terminar pasando el resto de su vida en la cárcel. Y Manuela trata de saber si lo que escribe Alejo es lo que de verdad le gustaría y anhela mientras él le asegura que es ficción.

Rafael habla con Rosalía y le deja claro que está encantado de que esté en palacio junto a María pero el problema es que la vea como quién no es. Mientras, José Luis le pide a su hijo que necesita verle fuerte y que sea su mano derecha y que todo el mundo le vea en él.

Mercedes trata de evitar que Victoria se marche para reunirse con el apoderado y le pide discutir el asunto otra vez antes de llevar a cabo sus planes. Y Enriqueta confiesa a Victoria y a Mercedes que si por ahora no ha denunciado a Alejo es porque le quiere y porque ha llegado a la conclusión de que ni con el cariño ni la comprensión podrá recuperar todo lo que le pertenece. Tras ello, Victoria y Mercedes lanzan a Enriqueta una inesperada oferta a cambio del dinero que exige.

Finalmente, Manuela le entrega a Luisa la nueva novela de Alejo y le hace ver cómo habla de cómo se conocieron, cómo se enamoraron y que está todo bien detallado para que quede claro de quién habla. Mientras, Luisa y Alejo deciden desenmascarar a Manuela, pero su plan puede volverse en su contra.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio seguía tratando de saber que oculta Genaro y no dudaba en preguntarle que es lo que le une a Bárbara.

Mercedes se enfrentaba con Victoria por no haberse ceñido al plan que tenían con respecto a Enriqueta y ella se defendía asegurando que Enriqueta le pone de los nervios y la sacó de quicio y que rabia solo de pensar que le exige un dinero que le corresponde pagar a José Luis.

Paralelamente, Enriqueta se enfrentaba con Victoria dejándole claro que lo que dicen en palacio sobre ella es verdad y que todo lo que toca se termina pudriendo. Y, viendo sufrir a Mercedes, Victoria tomaba una decisión que puede cambiarlo todo. ¿Pero mantendrá su palabra?

Amadeo aseguraba a Francisco que dentro del baúl que trajo Genaro hay una maldición y algo peligroso y que escuchó ruidos en su interior. Después, Leonor confirmaba a Martín que ha escuchado como un lamento dentro del baúl.

Alejo no dudaba en hablar con Manuela y le confesaba que entre él y Luisa ya no hay nada y que puede estar tranquila. Después, es Luisa la que le advertía que aunque haya roto con Alejo, él jamás se enamorará de alguien como ella. Pero Manuela insistía en que se casará con él.

Y finalmente, Bárbara se enfrentaba con Genaro y le solicitaba que por favor se marche para siempre del Valle y salga de su vida.

Por su parte, José Luis acusaba a su hijo de estar buscando a Adriana en Rosalía y le recordaba que Lucas no es hijo de Rosalía sino de Adriana. Mientras, Leonor no dudaba en preguntarle a su hermana si está enamorada del duque.