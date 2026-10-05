¿Quiénes son los primeros invitados de la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 5 de octubre en TVE?

Tras cerrar la semana con la visita de Mariano Benítez de Lugo, 'La Revuelta' regresa este lunes con una nueva tanda de invitados. David Broncano y su equipo recibieron por primera vez al abogado especializado en la lucha contra fondos buitre y la protección de familias vulnerables. Una visita significativa que se produce en un momento clave de la movilización de la sociedad española en las calles denunciando los abusos del negocio de la vivienda en nuestro país.

La visita del magistrado al espacio de TVE este jueves se tradujo en un 12% de share y 1.411.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' firmó un 11.8% de cuota de pantalla y 1.395.000 espectadores gracias a la visita de Hombres G. Sin embargo, quién consiguió liderar en la franja fue 'Horizonte' con su entrevista a Isabel Díaz Ayuso, firmando su récord histórico con un 13.8% de share y 1.630.000 espectadores en Cuatro.

Ana Peleteiro y Diego González Rivas, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este lunes 5 de octubre 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Carmen Maura y Maribel Verdú, que regresan juntas al espacio de Antena 3 para presentar la nueva temporada de 'Furia', que llega a HBO Max tras el arrollador éxito de su primera entrega. Por su parte, David Broncano recibirá finalmente a Ana Peleteiro y Diego González Rivas tras aplazar su visita programada para el pasado jueves.

La atleta gallega Ana Peleteiro, medallista olímpica y mundial y campeona de Europa en triple salto acude por primera vez al espacio de TVE para repasar cómo ha sido retomar la actividad física y su vuelta a los entrenos tras dar a luz a principios de julio. Entre las nuevas metas de la invitada de este lunes se encuentra llegar a plena forma para el Campeonato de Europa que se celebrará en Valencia en marzo de 2027, así como el reto de volver a pelear por la medalla olímpica en Los Ángeles 2028.

Y el cirujano gallego Diego González Rivas, viejo amigo del programa y muy reconocido por su técnica revolucionaria para llevar a cabo cirugías de pulmón y corazón de un modo mínimamente invasivo que ha salvado miles de vidas en todo el mundo, acudirá de nuevo a 'La Revuelta' para hablar sobre sus últimas operaciones, entre ellas los complejos casos de cáncer de pulmón que ha tratado recientemente en el Hospital de Jaén.