Jordi Évole dicta su sentencia al anuncio del adelanto de las elecciones generales y firma la pregunta que todo el mundo se hace

Durante todo el fin de semana se ha especulado con la posibilidad de que Pedro Sánchez adelantase las elecciones generales a este 2026 y no al 2027 como estaba previsto. Finalmente, este lunes 5 de octubre el presidente del Gobierno ha puesto fin a los rumores y ha anunciado la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

De esta forma, el líder de los socialistas da por agotada la legislatura tras decaer los dos decretos sobre vivienda propuestos por el Gobierno con el voto en contra de PP, Vox y Junts. A eso de las 9:00 horas de este lunes, Pedro Sánchez ha concedido una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Tras hacer un análisis de la acción del gobierno y de los obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse la coalición progresista, ha anunciado lo siguiente: "He decidido convocar unas elecciones que se celebrarán el domingo 29 de noviembre".

Además, ha señalado que, en estos próximos comicios, los ciudadanos deberán elegir entre "una mayoría progresista" o "una coalición ultraderechista" que a su juicio no ha "propuesto nada". Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha comparecido a las 10 en la sede nacional del partido, desde donde ha celebrado el anuncio de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "desprestigiar la convivencia" y de "levantar un muro entre españoles". Además, también ha acusado al PSOE de realizar una mala gestión que ha dañado a España de manera "descomunal", pero "irreversible".

Jordi Évole reacciona al anuncio de Pedro Sánchez

En su comparecencia, Feijóo cree que en estos comicios generales la ciudadanía deberá escoger entre "decadencia y corrupción o cambio". Más duro con el presidente del Gobierno se ha mostrado Santiago Abascal, el líder de Vox, quien ha llegado a acusar a Pedro Sánchez de ser "el candidato de Marruecos" y asegura que es "capaz de cualquier cosa". Mientras que los partidos a la izquierda del PSOE, que hasta ahora conformaban Sumar, se presentarán como una nueva marca, Frente Amplio, el próximo 17 de octubre.

Las reacciones al anuncio del líder del Ejecutivo no se han hecho esperar. Y lo cierto es que hay opiniones para todos los gustos. Uno de los más contundentes ha sido Jordi Évole quien, a través de su cuenta de X, ha lanzado una pregunta que, a buen seguro, muchos se están haciendo: ¿Qué pasará si Pedro Sánchez vuelve a poder formar gobierno?

"Todo hace pensar que no. Pero ¿y si lo vuelve a hacer? El 'Pedro Sánchez hijo de puta' les va a saber a poco", ha escrito el presentador de laSexta. Y es que, aunque la izquierda tiene a todas las encuestas en contra, las movilizaciones de estos últimos días en favor de una vivienda digna podrían suponer también una movilización de los progresistas en las urnas. Es algo que espera tanto Pedro Sánchez como sus socios de gobierno.