Emma García pone en su sitio a Cristina Porta por su actitud en 'Fiesta': "A mí me hablas bien, no seas tan altiva"

Este domingo, Alexia Rivas y Cristina Porta se han reencontrado en 'Fiesta' después de que la segunda se haya reincorporado a la televisión en España tras su paso por Miami y de que en el pasado tuvieran sus rencillas. Sin embargo, el reencuentro ha explotado por los aires y ha provocado que Emma García se mostrara muy contundente contra la nueva colaboradora del programa.
Para poner en contexto a la audiencia, 'Fiesta' ha rescatado las discusiones que vivieron Cristina Porta y Alexia Rivas en los platós de televisión. "A mí me contratan y en el contrato pone que tengo que opinar de los realitys", ha empezado defendiéndose Alexia. "¿Y en el contrato pone que tienes que meterte sistemáticamente con todas las mujeres de reality que tienen mucho éxito?"", le ha replicado Porta.
"Mi teoría es que a ella no le hacen mucha gracia las mujeres que destacan en los realitys, no sé si es por lo que hacemos o por el espacio que ocupamos en televisión que tú quizás no pudiste", ha insistido Cristina Porta antes de que Ana María Aldón se sumara al enfrentamiento y se produjera también un nuevo cara a cara después de que la periodista asegurara que con Ana María no se metía porque tiene más edad.
"Emma yo ya me he calentado", ha advertido entonces Alexia Rivas al ver la actitud que estaba teniendo su nueva compañera de 'Fiesta'. Y ha sido ahí cuando Emma García ha tratado de intervenir y le ha parado los pies a Cristina Porta al ver cómo se estaba comportando en el plató. "¿Por edad me dejáis hablar? Yo venía en son de paz. Pero tú estás super cabreada, ¿no? ¿O vives cabreada?", le ha soltado la presentadora a Porta.
Emma García le para los pies a Cristina Porta por su actitud en 'Fiesta': "No hace falta que te pongas tan altiva"
A lo que Cristina Porta le ha replicado asegurando que "es todo lo cogéis con pinzas para dejarme mal". "Oye, perdona a mí me hablas bien, solamente por edad", le ha frenado Emma. "¿Pero te estoy insultando o faltando el respeto Emma?", le ha contestado Porta. "¿Puedo decírtelo? ¿Me vas dejar hablar? ¿Tú has venido hoy cabreada por algo?", le ha cuestionado la presentadora. "No, pero me parece estás siendo injustas conmigo", se ha quejado la colaboradora.
"Pues cuando vengas cabreada no sé que va a pasar. Y no estoy siendo injusta porque no estoy haciendo nada. Lo que quiero es saber por qué estás así y sobre todo por qué hablas así, no lo que dices sino como lo dices", le ha dicho Emma García corrigiéndole su actitud. "¿Pero cómo estoy hablando?", ha tratado de saber la colaboradora. "Pues así", ha incidido la vasca. "¿Pero así como?", ha seguido repreguntando Porta.
"Cabreada con todo el mundo. No hace falta definir. Si no lo entiendes es tú problema", ha soltado entonces Emma García cansada de lo que estaba presenciando. "Yo te estoy hablando con el respeto que te tengo", se ha justificado Cristina Porta. "No, si no te estoy diciendo que me hayas hablado sin respeto porque entonces me habría puesto de otra manera. Digo que te calmes un poco, que aquí vamos a hablar. Si queréis lo solucionamos o no, pero no hace falta que te pongas así tan altiva", ha sentenciado Emma.
Tras escuchar ese término de Emma García, Alexia Rivas se ha sumado destacando que "a mí en los realitys siempre me has parecido una persona soberbia y altiva y hoy ratifico porque me ha parecido muy soberbio decir el espacio que tu ocupas en televisión, yo llevo en Mediaset nueve años y tú te has tenido que ir a América porque aquí no te querían", ha finalizado la colaboradora.
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