'Fiesta', el programa de Emma García, anuncia el regreso de una desaparecida colaboradora de Telecinco casi tres años después

Si el fin de semana pasado era Ana María Aldón la que regresaba a 'Fiesta' después de un año retirada de la televisión, este sábado el programa de Emma García arrancó con la noticia de otra vuelta inesperada. Y es que el espacio producido por Unicorn Content suma a su equipo de colaboradores a un rostro muy reconocido por los espectadores de Telecinco tras casi tres años retirada de la televisión en nuestro país.

"Después de muchos años, quizás demasiados, vuelvo a la que es mi casa, a Telecinco. Por estos pasillos por los que tantas tardes he caminado. Aquí he compartido muchas confidencias, en este plató he discutido con muchas, muchísimas personas. Y también os he hecho vivir grandes momentos. Vengo para quedarme y plantar cara a todos los que han hablado tanto de mí porque ahora es mi turno y me toca a mí", aseveró la nueva colaboradora de 'Fiesta' en el cebo que anunciaba su regreso.

Fue hacia el final del programa cuando Emma García confirmó que la nueva colaboradora de 'Fiesta' y que vuelve así a Telecinco tras casi tres años de su última aparición es Cristina Porta. La periodista regresa a la cadena en la que se dio a conocer primero como concursante de 'Secret Story: la casa de los famosos' y posteriormente como colaboradora de programas como 'Ya son las ocho', 'Sálvame', 'Así es la vida' y de los debates de los realitys.

Cristina Porta vuelve a Telecinco después de que en los últimos años se haya labrado una carrera en Latinoamérica tras haber sido la ganadora de la cuarta edición de 'Top Chef VIP' en Telemundo. Después no ha parado de trabajar como colaboradora y copresentadora de 'La casa caliente' en la misma cadena. Ahora regresa a España tras haber conquistado el mercado latino.

"Venía en el coche y he visto Telecinco donde fui muy feliz y estuve tres años y medio trabajando como reportera, entré en un reality y estuve colaborando en programas. Fue un gran aprendizaje. Me fui y alguien antes de irme me dijo esta siempre será tu casa y tendrás las puertas abiertas y la verdad es que estoy muy contenta", confesó Cristina Porta a Emma García nada más entrar al plató.

Cristina Porta, nueva colaboradora de 'Fiesta'

Cristina Porta ficha por Fiesta y vuelve a Telecinco

Al ser preguntada sobre por qué decidió dejar España y marcharse a Miami, Cristina Porta fue muy clara. "Es verdad que los últimos trabajos, estuve en 'Sálvame', lo pasé bastante mal y me sentía desubicada. Tenía muchos prejuicios de soy periodista, sin embargo hago realitys, trabajo en un programa donde todo es polémica y estoy siendo un personaje. Me llaman para hacer 'La casa de los famosos' en Telemundo y allí entendí que la televisión es otra cosa", le explicó la colaboradora a la presentadora.

"Me he librado de esos prejuicios. Es difícil cuando te encasillan en chica reality y allí he estado presentando. He abierto mucho la mente y soy una profesional mucho más completa", prosiguió diciendo mostrándose muy orgullosa de toda la carrera que ha tenido hasta ahora y de lo variada que ha sido.

Asimismo, Cristina Porta no dudó en reconocer que tiene algunas rencillas con algunos de sus compañeros. "He tenido rencillas pero allí he abierto la mente. Yo pensaba que la gente es muy falsa y allí me ven como una villana porque soy muy directa. Ahora lo veo mucho más pragmático, no sé si me he convertido en falsa o que soy menos rencorosa y me quedo con la parte buena. Lo que importa es entretener al público y no llevarte los malos tragos a casa", confesó.

Por otro lado, Cristina Porta también habló del momento personal que atraviesa después de que hace unos meses se llegara a rumorear que tuvo una relación con Montoya. "Tengo pareja. No se dedica a este medio y la verdad muy bien. Yo siempre he querido ser mamá pero siempre he priorizado lo profesional. Este verano decido hacerme una prueba de reserva ovárica, no anciana, pero rozando. Yo ya me iba a embarcar a ser mamá soltera y justo aparece una persona en mi vida", relató.

"Me han entrado las ganas y aparece una persona. Hace tres meses que he conocido a este chico, él también quiere ser papá, entonces ya veremos. De momento no voy a ser madre soltera", terminó explicando dejando la puerta abierta a poder convertirse en madre con su nueva pareja.