Javier Ungría confiesa lo que pasó realmente con Cristina Porta y cuál es su verdadera relación

Este sábado, 23 de noviembre, 'Socialité' ha dado voz a varias personas que aseguran haber presenciado una noche de besos entre Javier Ungría y Cristina Porta. Todo habría ocurrido durante la fiesta de Navidad que cada año organiza la productora Cuarzo para sus trabajadores.

En el evento, celebrado hace una semana, habrían coincido Javier Ungría y Cristina Porta quienes, al parecer, y según testigos presenciales, habrían dando rienda suelta a su pasión delante de decenas de personas. "Nos quedamos flipando toda la empresa por cómo se comían la boca", asegura una persona al programa conducido por María Verdoy y Antonio Santana.

Además, estos testigos explican que la pareja no se cortaba: "Estuvieron toda la noche tonteando, buscándose y luego vaya si se encontraron". Unas horas después de sacar a la luz este supuesto nuevo affaire, 'Fiesta' ha podido hablar, en exclusiva, con el exmarido de Elena Tablada, quien se ha pronunciado al respecto.

Javier Ungría niega sus supuestos besos con Cristina Porta

Kike Calleja y Bea Jarrín se han puesto en contacto con Javier Ungría. Según les ha contado el empresario, él no quería ir a la fiesta, ya que acababa de someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, Rubén Torres, excompañero suyo de 'Supervivientes 2024', le convenció para que fuera. Allí se encontró con Cristina Porta, "a quien conoce porque tienen amigos en común".

"Se tienen aprecio. Es verdad que Javi es súper cariñoso. Le gusta mucho abrazar y Cristina también es super maja, pero los dos están solteros. No hubo beso. Se fue primero ella y luego él. Además, me dice, ¿tú te crees que ha podido pasar algo si estoy cosido y con grapas?", explica Kike Calleja tras hablar con el empresario. Por su parte, Bea Jarrín ha dicho lo que le ha contado Javier Ungría sobre la periodista.

Según el exsuperviviente, "a Cristina la conozco de alguna ocasión y siempre nos hemos llevado muy bien. Nos hemos reído mucho, pero no hay nada más que una amistad y unas risas, así que siento no poder darte otra noticia que no sea esa. No estoy en un momento para empezar nada con nadie. Estoy dedicado a mi hija, a mi trabajo y a mis cositas, así que nada de nada", deja claro el ex de Elena Tablada. Por su parte, Almudena del Pozo ha podido hablar con Cristina Porta, quien asegura que "a día de hoy no tiene nada ni quiere nada con nadie".