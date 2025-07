José Manuel Seda, el duque de 'Valle Salvaje', avisa en exclusiva de lo que va a pasar "en no mucho tiempo"

La tensión no da tregua en 'Valle Salvaje', el serial de La 1 que se ha convertido en uno de los éxitos de la temporada en la cadena pública. José Manuel Seda, que da vida al Duque José Luis, nos resume en exclusiva lo que viven cada tarde los espectadores, con una sola frase que podría ser el lema de la serie: “Un lugar pequeño es un infierno grande”.

Y es que en este entorno rural, marcado por la nobleza y las apariencias, las pasiones, venganzas y traiciones bullen bajo la superficie. “Es un valle civilizado, sí, pero las emociones fluyen sin control”, nos dice el actor en la entrevista que podéis leer a continuación. El personaje que interpreta se mueve entre el poder, el linaje y la hipocresía, en una espiral que, según adelanta, “ya no tiene retorno”.

En los últimos capítulos, hemos visto los intentos de boda entre José Luis y Victoria, aunque las dudas siempre han sobrevolado el enlace, puesto que el propio Duque se debate entre el amor que siente y su conveniencia. A eso se suma el fantasma de Pilara, cuya muerte sigue rodeada de misterio: “No soporta el engaño. Si descubre la verdad, puede ser devastador”, nos confiesa el actor.

Por otro lado, el triángulo amoroso entre Adriana, Julio y Rafael añade aún más pólvora a la serie y según nos ha confesado José Manuel Seda, José Luis no reaccionará nada bien si se entera del amorío paralelo de hijo menor Rafael, puesto que es fiel al linaje de su primogénito Julio.

Con una segunda temporada en marcha y giros cada vez más oscuros, el actor confía en que el éxito de la serie siga creciendo. Por otro lado, analiza el papel de sus compañeros de cadena, 'La Familia de la tele' (esta entrevista se grabó antes de la cancelación del programa): “Todos tenemos nuestro papel en televisión. Ojalá podamos alimentar las tardes de RTVE en colaboración con ellos".

José Manuel Seda, 'Valle Salvaje' está que arde...

JOSÉ MANUEL - Bueno, su propio nombre indica, es un valle salvaje, muy civilizado, pero en el que las pasiones fluyen constantemente.

Bueno, civilizado…

JOSÉ MANUEL - Civilizado porque son gente de la nobleza, son gente muy aristocrática, son gente con muy buenos modales.

Aun así, lo que hemos visto en estos últimos capítulos, es que todo está inestable, cuanto menos

JOSÉ MANUEL - Es que lugar pequeño es un infierno grande. Imagínate, en un valle perdido en el norte, entre montañas... El ser humano, cuando se ve confinado, actúa como en 'Gran hermano'. Pasiones, venganzas, odios, envidias. Amor también y todo ese juego social en el que juega la aristocracia, apariencias, hipocresías, etc.

¿Cómo estás viendo a tu personaje y, sobre todo, qué le va a pasar próximamente?

JOSÉ MANUEL - Bueno, parece que tiene una boda pendiente con Victoria. Es verdad que mantienen un romance, al principio era oculto, pero bueno, ya ha salido la luz y de momento han estado organizando una boda. Esperemos que no se trunque, porque yo creo que el amor es sincero entre ellos. Dios los cría y ellos se juntan.

Todo lo de Pilara todavía trae cuerda, ¿no?

JOSÉ MANUEL - Claro, pero Pilara desgraciadamente se fue y…

Bueno, la mataron.

JOSÉ MANUEL - Ah, ¿sí? No me digas... Como se entere mi personaje de eso... (bromea). Supongo que eso en algún momento se llegará a saber.

Y tú que le conoces, ¿cómo crees que reaccionaría ante algo así?

JOSÉ MANUEL - Yo creo que José Luis es un personaje muy pasional, muy venal, a veces violento y que además no soporta el engaño, yo creo que no reaccionaría de la mejor manera. Es verdad que se vería ahí entre la tesitura del amor que siente por Victoria y la traición, porque también quería a Pilara, evidentemente, y la traición que supuso su asesinato yo creo que no reaccionaría bien, pero bueno, muchas veces los aristócratas siempre reaccionan a su conveniencia. Hará lo que más le convenga. Y que la imagen de la casa no quede dañada.

De todas las decisiones de José Luis, ¿de cuál eres tú más seguidor?

JOSÉ MANUEL - De las decisiones que toma José Luis, yo como actor, tengo que justificarla. Él siempre ha tenido, digamos, su ideal de justicia y de verdad que es una justicia del siglo XVIII, que eran unos ideales muy machistas. La aristocracia se sentía superior al resto de los demás. Pero también ocultó el asesinato que cometió su hijo, que yo no justifiqué que se vengara de mi primo. Pero son difíciles de justificar ciertas decisiones de José Luis. Al principio, José Luis actuaba mucho por el amor a su familia, a sus hijos. Pero yo creo que ya ha emprendido un camino sin retorno.

Respecto al trío protagonista, ¿cómo tiene que acabar esto? ¿Quién tiene que estar con Adriana?

JOSÉ MANUEL - No sé, los tríos si no son de mutuo acuerdo, no suelen acabar bien, porque al final uno siempre acaba mirando.

A José Luis, ¿quién le gustaría que estuviera con Adriana de los dos?

JOSÉ MANUEL - José Luis quiere que esté con Julio porque es su marido. José Luis no sabe que en secreto se ve con Rafael. Imagínate que te digo yo: "Adriana se queda embarazada". Fíjate tú eso cómo sería. En fin. José Luis apoya a su hijo Julio, que evidentemente es su favorito, es el primogénito, es el heredero del ducado.

Cuando todo el mundo se entere saltará por los aires...

JOSÉ MANUEL - Por eso, hay muchas cosas muy interesantes que se irán resolviendo y en no mucho tiempo (advierte).