'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 23 de abril: un misterioso personaje y la investigación sobre el bebé de Adriana

'Valle Salvaje' vive un momento de explosión en las tardes de TVE con el inesperado regreso de Victoria (Sabela Arán) y Dámaso (Alejandro Sigüenza) cuando todos los daban por muertos tras el accidente de la calesa en la que viajaban y que en realidad era un atentado perpetrado por don Hernando (Óscar Rabadán) y José Luis (José Manuel Seda) así como la verdad sobre el parto de Adriana.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael habla con don Hernando sobre la delicada situación que atraviesa su relación con su padre asegurando que está herida de muerte.

Tras contarle a Bárbara que su tía Victoria puede estar detrás del pago a Pura para que fuera ella quién asistiera el parto de Adriana, Luisa quiere seguir investigando para dar con la verdad del truculento asunto y que está convencida de que María no es la hija de Adriana y que las parteras tienen al verdadero hijo de su amiga escondido.

Paralelamente, Luisa le pide a Alejo que le deje en paz y le recuerda que ya no son nada y por tanto no tiene por qué protegerla y defenderla ante todos por sus movimientos. Y Francisco y Pepa se encuentran a una joven tirada en el Valle.

Mercedes trata de saber por qué Victoria acompañó a Dámaso en la calesa y no duda en preguntarle a su amado y él le confiesa que fue todo una casualidad. Mientras, Victoria se muestra perdida al ver cómo ahora José Luis se desvive para que ella esté bien y Dámaso le pide que le siga el juego para que no descubran que están preparando su venganza.

Rafael le confiesa a Luisa que no se acostumbra a su situación como padre y que cada vez que mira a María le recuerda aún más a Adriana. Finalmente, Bárbara acude a ver a Petra y Pura para pedirles ayuda asegurando que cree que Luisa ha perdido definitivamente la cabeza.

Francisco y Pepa se encuentran a una joven en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje' con el accidente de Dámaso y Victoria?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa insistía en preguntarle a Aurora por qué no atendió ella al parto de Adriana como estaba previsto y quién le obligó a desaparecer. Y Aurora le prometía darle un nombre si le dejaba tranquila y no volvía a molestarla.

Paralelamente, Luisa le pedía perdón a Alejo por cómo le trató en su último encuentro y le agradecía que le haya cubierto las espaldas ante doña Mercedes por su última desaparición de la Casa Pequeña. Y Benigna por fin podía confirmar a Matilde si está o no embarazada.

Tras la reaparición de Victoria y Dámaso, José Luis mostraba su preocupación a Don Hernando porque puedan descubrir que el accidente de la calesa en la que viajaban era un atentado perpetrado por ellos para acabar con sus vidas. Mientras Dámaso llega a la conclusión por la reacción que han tenido a su regreso que buscaban acabar con la vida de Victoria.

Asimismo, José Luis insistía en decirle a Rafael que él ya no es su padre y que si la situación entre los dos estaba así era culpa suya por haberle traicionado al quedarse con el ducado.

Después de su conversación con Aurora, Luisa no dudaba en hablar con Bárbara para ponerle al corriente de lo que ha descubierto sobre el bebé de Adriana dejando helada a la Salcedo.