'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 8 y martes 9 de junio? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 8 de junio

La decisión de Cihan en la vista de divorcio sorprende a todos. Le asegura a Alya que mintió para evitar la separación, e insiste en que no está enamorado de ella. También le promete que, mientras sigan casados, no mantendrá una relación con ninguna otra mujer.

Alya, confundida por todo lo ocurrido, comparte con Nare los detalles de la vista. Sin embargo, Nare le hace ver que quizá Cihan fue más sincero de lo que ella quiere admitir.

Los preparativos de la boda entre Zerrin y Demir siguen adelante. Zerrin se niega a vestir de blanco, pero Demir le deja claro que, si no acepta hacerlo, no habrá boda.

Por otro lado, Cihan sigue mostrando una actitud cada vez más hostil hacia Ugur y le advierte que se mantenga alejado de Alya si no quiere tener problemas.

Mine pregunta a Alya por qué negó ante el juez haber sufrido malos tratos si realmente quería divorciarse. Además, le reprocha no haberla llamado para declarar a su favor. Alya responde que no quiso perjudicarla ni manchar su reputación, pero Mine está convencida de que todo forma parte de una estrategia.

En paralelo, Cihan intenta tranquilizar a Fidan asegurándole que Sedat no podrá hacer daño a Şahin y que hará todo lo posible para sacarlo de prisión.

Más tarde, durante una cena, Ugur le confiesa a Mine que está convencido de que Alya y Cihan se han enamorado. La noticia la desestabiliza por completo y acaba sufriendo una crisis nerviosa. Ugur avisa a Cihan, que acude de inmediato para llevarla a casa.

Poco después, Ugur envía un mensaje a Alya informándole de que Cihan está con Mine. Cuando Alya va a verla a su casa, Mine le reprocha que haya entrado en sus vidas y llega a decirle que Cihan nunca la querrá como quiso a Meryem, la mujer de la que estaba enamorado.

La situación termina explotando cuando Cihan se presenta en casa de Ugur y le propina una paliza. El médico decide denunciarlo y ambos acaban en comisaría. Mientras tanto, Sadakat empieza a preocuparse seriamente por las consecuencias del caso, temiendo que Ugur pueda revelar que Ecmel es el abuelo del pequeño Deniz Cihan.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 9 de junio

Nare toma una decisión desesperada y va a ver a Demir para intentar convencerlo de que cancele su boda con Zerrin. Durante la conversación sale a la luz el pasado que compartió con Seyda. Nare le confiesa que, cuando Cihan le pidió el divorcio, ella se negó porque estaba enamorada de él. También admite que acabó con su vida porque no soportaba que él no sintiera lo mismo por ella. Demir escucha la confesión, pero le cuesta creerla y la conversación lo deja profundamente alterado. Sin que ellos lo sepan, Oskan presencia parte del encuentro.

Poco después, Oskan llama a Kaya para advertirle de que Zerrin va a casarse con Demir. Al mismo tiempo, Nare informa a Cihan de lo que está ocurriendo. De camino a la boda, Demir sigue afectado por todo lo que ha escuchado y empieza a cuestionarse muchas cosas.

La ceremonia se ve interrumpida por la llegada de Kaya, que intenta impedir el enlace. Cihan y Nare también aparecen allí, y es entonces cuando ella revela que Demir posee un vídeo capaz de demostrar la inocencia de Şahin.

A pesar de todo, la boda sigue adelante y Zerrin termina casándose con Demir. Sin embargo, el vídeo acaba llegando al juicio de Şahin y resulta decisivo para demostrar que no puede ser incriminado por la muerte de Mahmut. Gracias a ello, recupera la libertad.

Cuando sale de prisión, Şahin también se enfrenta a Nare y le reprocha no haberle contado nada sobre lo que estaba ocurriendo con la boda. Más tarde se presenta en casa de Demir con la intención de llevarse a Zerrin, pero ella le deja claro que no puede marcharse.

Por otro lado, Nare regresa a la mansión con el apoyo de Cihan, que considera que ya no debe seguir viviendo junto a Oskan, a pesar de que Sadakat está en contra.

Mientras tanto, Alya sigue intentando descubrir más cosas sobre el pasado de Cihan. Aprovecha un descuido para hacerse con la llave de la habitación secreta donde él guarda sus recuerdos más personales. Allí encuentra una grabación del día de la boda de Cihan y Meryem, y presencia las imágenes del asesinato de su padre. Justo cuando está viendo el vídeo, Cihan entra en la habitación y la sorprende.