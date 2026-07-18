'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras las reposiciones de 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 20 y martes 21 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 20 de julio

Después de descubrir en la cárcel la posible relación entre Halis y la muerte de Boran, Alya queda completamente desbordada y acaba desmayándose. Cihan la lleva de vuelta a la mansión, donde ambos intentan reconstruir todo lo que ocurrió años atrás.

Mientras tanto, Mine acude a una revisión ginecológica tras la caída que sufrió y recibe una buena noticia: el embarazo sigue adelante sin complicaciones.

Ya más tranquila, Alya le explica a Cihan la historia de la fotografía que años atrás envió a su madre. Convencido de que esa imagen pudo llegar a manos de Halis, Cihan exige explicaciones a Fikriye. Ella reconoce que mantuvo una relación con él hace años, pero evita contar toda la verdad. Cihan, que ha visto las imágenes del accidente que sufrió recientemente, le deja claro que no cree que aquello fuera un simple accidente y le pregunta quién quiere matarla.

En ese momento, Halis llama por teléfono a Fikriye. Cihan le obliga a responder con el altavoz activado y escucha cómo Halis le pide que guarde silencio a cambio de más dinero. Fikriye niega haber aceptado nunca ese trato, aunque Alya ya no sabe en quién confiar.

Tras la llamada, Cihan comparte con Kaya sus sospechas y le asegura que Boran no murió en un accidente, sino que alguien planeó su muerte. Está convencido de que Halis tuvo un papel clave después de descubrir que Boran vivía en Canadá. Cuando Alya reconoce que fue ella quien envió aquella fotografía a su madre, Kaya no puede evitar reprochárselo. Aun así, Cihan le pide que no le diga nada a Sadakat hasta tener pruebas.

Por otro lado, Fidan empieza a sentirse cada vez más alejada de sus hijos. Cree que ninguno cuenta ya con ella y asume que, tras el fracaso del divorcio de Nare, Şahin nunca podrá formar una familia con la mujer que ama.

Mientras Cihan, Kaya y varios hombres preparan en secreto un plan para ir tras Halis sin que Sadakat lo descubra, Zerrin empieza a sospechar que podría estar embarazada de Kaya, una posibilidad que también inquieta a Demir.

Fikriye, consciente de que el tiempo se agota, finge encontrarse mal para hacerse con la pistola de uno de los guardaespaldas de Cihan. Su intención es utilizar esas balas cuando Halis salga de prisión. Antes de marcharse se despide de todos y apaga el teléfono para que nadie pueda localizarla. Sadakat empieza a sospechar que Fikriye oculta algo importante y que Cihan sabe más de lo que está dispuesto a contarle. Finalmente, Hasan encuentra a Fikriye y le ofrece refugiarse en su casa antes de que sea demasiado tarde

Avance de 'En tierra lejana' del martes 21 de julio

Zerrin decide hacerse una prueba de embarazo y confirma sus sospechas: está esperando un hijo de Kaya. Mientras intenta asimilar la noticia, Demir la escucha llorar y acaba descubriendo también que está embarazada.

Fikriye llega a la casa de Hasan y allí encuentra una fotografía en la que aparece Halis junto a él, un hallazgo que la deja completamente desconcertada.

En el hospital, Sadakat presencia por casualidad una conversación entre Mine y su ginecólogo. Poco después, Mine le confiesa que está embarazada de Cihan y que él todavía no lo sabe. Para Sadakat, la noticia supone una oportunidad inesperada, ya que si el bebé es un niño podría convertirse en el heredero que tanto desea para la familia.

Mientras tanto, Nare no puede dejar de pensar en Oskan y se siente culpable por todo lo que ha ocurrido desde el trasplante.

La noticia del embarazo también cambia la relación entre Demir y Zerrin. Aunque sabe que el hijo que espera no es suyo, Demir deja claro que no piensa permitir que vuelva con Kaya. Su padre escucha la conversación y le advierte de que, si sigue ocultando la verdad, será él quien se la cuente a Kaya. Demir responde con una amenaza y asegura que lo matará si se atreve a hacerlo.

Por otro lado, Cihan pone en marcha un nuevo plan contra Halis y prende fuego a uno de sus almacenes. Los gendarmes acuden al lugar y terminan deteniéndolo. Más tarde se descubre que Cihan buscaba precisamente ese desenlace para poder entrar en prisión y enfrentarse cara a cara con Halis, después de descubrir que sabía que Boran estaba en Canadá antes de su muerte.

Fikriye empieza a encontrarse cada vez peor. Hasan intenta avisar a Alya, pero ella se niega porque no quiere preocupar a su hija. Poco después, Sadakat descubre que se esconde en casa de su hermano y acude allí para exigirle que no vuelva a acercarse nunca más a su familia.

Sadakat encuentra en la habitación de Alya la fotografía en la que aparecen Fikriye y Halis. Convencida de que esa imagen demuestra quién es el responsable de la tragedia, acusa a Alya de haber provocado la muerte de Boran y ordena a sus hombres que la expulsen de la mansión. Sin embargo, Alya se enfrenta a todos y deja claro que nadie puede echarla de allí porque sigue siendo la esposa de Cihan.