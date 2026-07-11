'En Tierra Lejana', avance semanal del 13 y 14 de julio: Nare, sentenciada entre la vida y la muerte en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras las reposiciones de 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 13 y martes 14 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 13 de julio

Después de dispararse a sí misma, Nare es trasladada de urgencia al hospital. Aunque los médicos consiguen estabilizarla, descubren que necesita un trasplante de hígado en menos de veinticuatro horas para poder sobrevivir. La noticia desata un nuevo enfrentamiento entre las dos familias, que vuelven a culparse mutuamente de lo ocurrido. En medio de la desesperación, Kadir se ofrece como donante.

Cihan le recrimina a Sadakat haber declarado en contra de Nare durante el juicio del divorcio. Le exige que le pida perdón por todo el daño que le ha hecho y que deje de impedir su separación de Oskan. Tras una tensa discusión, Sadakat acaba cediendo y acepta que su hija pueda divorciarse.

Por otro lado, Alya sigue desconfiando de su madre. Después de descubrir que estuvo en prisión, le pregunta a quién fue a visitar a la cárcel. Fikriye asegura que se trataba de una antigua amiga, pero Alya no termina de creer su versión.

Al mismo tiempo, Ecmel también empieza a investigar ese misterioso encuentro y pregunta a Halis quién era la mujer que fue a verlo. Él intenta quitarle importancia diciendo que era una pariente lejana, pero, en cuanto tiene ocasión, Halis ordena que acaben con la vida de Fikriye antes de que se sepa la verdad.

Cuando todo parecía preparado para el trasplante, surge un nuevo contratiempo. Kadir empieza a tener fiebre a causa de una infección y deja de ser un donante viable. Con Nare cada vez más grave y el tiempo jugando en su contra, Şahin recuerda que su madre es compatible y corre a buscarla con la esperanza de convencerla para que le salve la vida.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 14 de julio

Şahin intenta convencer a Fidan para que done parte de su hígado y salve la vida de Nare, pero ella se niega rotundamente. Ni siquiera la visita de Sadakat consigue hacerla cambiar de opinión. Desesperada, llega a suplicarle que ayude a su hija, aunque sea por una vez, pero Fidan permanece firme. Cuando ya parece que no queda ninguna esperanza, aparece un nuevo donante compatible. Se trata de Oskan.

Mientras tanto, Fikriye se dirige al hospital sin saber que un sicario enviado por Halis la sigue de cerca con la intención de matarla. Durante el trayecto sufre un pequeño accidente y el asesino aprovecha para intentar empujar el coche por un precipicio. Sin embargo, la llegada inesperada de Hassan, el hermano de Sadakat, frustra el plan y consigue salvarla.

Las sospechas de Alya sobre su madre siguen creciendo. Al verla con una fotografía en la que aparecen Boran, Deniz y ella misma, le pregunta si alguna vez se la enseñó a alguien, pero Fikriye lo niega. Aun así, Alya no termina de confiar en su versión y registra su habitación a escondidas, aunque no encuentra ninguna prueba. Más tarde, cuando Fikriye olvida un neceser durante una sesión de quimioterapia, Alya descubre en su interior una fotografía en la que aparece junto a Halis, lo que alimenta todavía más sus dudas.

Por otro lado, Fikriye mantiene una conversación con Cihan y le pregunta cuáles son sus verdaderas intenciones con Alya. Antes de marcharse, le pide que no la abandone nunca.

En el hospital, el trasplante de hígado se complica cuando Oskan sufre una embolia durante la intervención y su estado pasa a ser crítico. Poco después, Cihan le cuenta a Nare que fue su marido quien decidió donar parte de su hígado para salvarle la vida.

Al mismo tiempo, Mine intenta averiguar qué escondía Cihan en el hospital utilizando la llave que Ugur le entregó antes de huir. Mientras busca el armario al que pertenece, pierde el equilibrio y cae de la silla a la que se había subido.

Finalmente, Fikriye vuelve a visitar a Halis en prisión y lo acusa de haber provocado el accidente en el que murió Boran. Tras encontrar la fotografía que los relaciona, Alya decide seguir a su madre hasta la cárcel y acaba sorprendiéndolos, hablando. Sin dudarlo, se enfrenta a Halis y le pregunta directamente si fue él quien mandó matar a Boran. En ese momento, Cihan aparece en la prisión y presencia la escena.