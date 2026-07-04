'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 6 y martes 7 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 6 de julio

Mine decide mantener en secreto su embarazo y le pide a su ginecólogo que no se lo cuente a nadie hasta que pasen las primeras semanas de gestación.

Ugur se esconde en casa de Mine y le pide ayuda para salir del país. A cambio, le ofrece una llave de una sala del hospital donde, según él, Cihan oculta algo que lleva tiempo intentando proteger.

Sadakat le prohíbe volver a ver a Şahin mientras siga casada con Oskan y culpa a Cihan de no estar actuando con la firmeza que exige el liderazgo de los Albora, llegando a advertirle de que podrían sustituirlo si sigue mostrando debilidad.

Demir descubre que Fikriye trabajó durante años en varios clubes nocturnos y decide utilizar esa información para atacar a Cihan. Cuando el pasado de Fikriye sale a la luz, Sadakat exige que abandone la mansión de inmediato.

Cihan, cansado de la situación, amenaza a Oskan para que acepte el divorcio de Nare. Sin embargo, Oskan pide ayuda a Ecmel, convencido de que, si el divorcio sale adelante, Şahin irá a buscar a Nare. Demir y Ecmel deciden respaldarlo y ofrecerle protección a cambio de mantener su apoyo económico y sus inversiones.

Al enterarse de la alianza entre Demir y Oskan, Şahin acude a su casa dispuesto a enfrentarse a él. Gracias a que Nare consigue avisar a Kaya, este llega a tiempo para impedir que la situación termine en tragedia.

Cihan descubre que Fikriye pasó nueve años en prisión por asesinato. Alya escucha parte de la conversación y obliga a su madre a contarle toda la verdad. Fikriye le confiesa que mató al hombre que abusó de Alya cuando era niña y que el dinero que recibió de la madre adoptiva de su hija lo entregó a los hijos de ese hombre. La confesión cambia por completo la imagen que Alya tenía de ella.

Demir lleva a Zerrin a una casa llena de recuerdos de Şeyda para demostrarle que detrás de su actitud fría sigue ocultando un profundo dolor. Durante la conversación se encuentra mal y se desploma. Aunque Zerrin aprovecha el momento para marcharse, termina regresando para ayudarlo.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 7 de julio

Durante el festival de las cometas, Nare aprovecha un momento para encontrarse a escondidas con Şahin. Sin embargo, la conversación se alarga más de lo previsto y Cihan acaba encontrándolos abrazados. Cihan le reprocha a Nare que siga viéndose con él pese a todo lo ocurrido.

Mine intenta ayudar a Ugur a abandonar el país escondiéndolo en un camión de ayuda humanitaria del hospital. Lo que no espera es encontrarse allí con Demir. Al darse cuenta del peligro, avisa inmediatamente a Cihan, que acude con sus hombres para capturar a Ugur. En su intento por escapar, el médico sale corriendo y termina siendo atropellado por un coche.

Por otro lado, Fikriye descubre que Halis, el hombre con el que mantuvo una relación años atrás, está en prisión y decide visitarlo. Alya sospecha de los movimientos de su madre y la sigue hasta la cárcel, aunque finalmente no llega a entrar. Durante el encuentro, Fikriye acusa a Halis de haber provocado el accidente en el que murió Boran, después de que ella misma le enseñara una fotografía de Alya, Boran y Deniz y le contara que vivían en Canadá.

El día de la vista por el divorcio, Fidan deja claro a Şahin que, aunque Nare consiga separarse de Oskan, nunca aceptará que forme parte de su familia. En el juicio, Oskan presenta a Sadakat como testigo y su declaración resulta decisiva. El juez termina desestimando la demanda y Nare no consigue el divorcio.

Al salir de la prisión, Fikriye se desvanece a causa de su enfermedad y tiene que ser atendida de urgencia.

A la salida del juzgado Şahin pierde los nervios y apunta con una pistola a Oskan. Al ver que la situación está completamente fuera de control y desesperada por poner fin al enfrentamiento, Nare coge el arma de uno de los guardaespaldas y se dispara en el abdomen delante de todos.