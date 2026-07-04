Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas como ya es habitual.

Cabe recordar que el final de 'Una nueva vida' se acerca y será a finales de agosto o primeros de septiembre cuando la ficción se despida de la audiencia. De hecho, la cadena de Atresmedia ya ha empezado a promocionar la que está llamada a ser su sustituta, 'El secreto'.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Çiçek se presenta en la mansión como la gran señora y nueva dueña, ya que ha llegado a ese acuerdo con Halis.

Por suerte, Suna consigue sobrevivir, pero Esme ha perdido a su bebé debido a la preocupación por su hija.

Seyran quiere venganza porque la gran señora les ha quitado una vida y aparece en la mansión con una pistola amenazándola de muerte.

Suna dice a Abidin que le odia porque es un asesino. También asegura que su hijo no le llamará padre nunca y que tendrá una familia lejos de él. Por su parte, Abidin está dispuesto a dejarlo todo por ella y el niño que esperan.

Esme le pide a Seyran que no haga ninguna locura, ya que no quiere sufrir más.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Suna se encontraba en el hospital gravemente herida después de que los hombres de Çiçekas atracaran la mansión con disparos.

Los médicos descubrían que Suna está embarazada y todos sus familiares se quedaban muy sorprendidos con la noticia, mientras que ella seguía luchando por su vida.

Los Korhan culpaban a Abidin de lo sucedido, pero él no quería que nadie saliera herido, y mucho menos su mujer.