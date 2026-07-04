Rocío Flores revela en 'De Viernes' que ha sido vetada en el documental 'La más grande' y lanza un duro ataque a Rocío Carrasco

El documental 'La más grande', que narra la vida y obra de Rocío Jurado y puede verse en Movistar Plus+, ha reabierto heridas en el clan Mohedano-Jurado. A los ataques de Amador Mohedano y Gloria Camila a Rocío Carrasco, ahora se suma el de Rocío Flores, quien ha vuelto a cargar contra su madre en su última visita a 'De viernes'.

La joven ha regresado al programa de Telecinco para dar su opinión sobre el documental de su abuela del que, según aseguró a Antonio Rossi, se enteró "como todo el mundo, por la tele". De esta forma deja claro que nadie de su familia, ni siquiera su tío Amador, le avisó de que se estaba haciendo un documental sobre Rocío Jurado. Para sorpresa de todos, su reacción fue muy positiva: "Me pareció muy bien".

Sin embargo, cuando parecía que esta respuesta dejaba entrever un acercamiento hacia su madre, Rocío Flores no desaprovechó la ocasión para lanzarle un nuevo dardo. "Ojalá hubiese hecho mi madre este documental hace seis años en vez de haber hecho el documental que ha destruido la imagen de toda mi familia. Ojalá lo hubiese hecho porque era lo que se merecía mi abuela, un homenaje de este tipo a su vida artística que para eso ha sido una persona que ha hecho historia en este país", sentenció.

Rocío Flores: "Ojalá mi madre hubiera hecho este documental hace 6 años y no el otro, donde destruyó la imagen de mi familia". Destruyó, dice la caradura, la imagen de tu familia y la tuya; os la cargasteis vosotros maltratando a tu madre; ella solo se dedicó a hacerlo público y… pic.twitter.com/0OkJHVoTrs — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ ✈︎ (@_dothebambi_) July 3, 2026

Rocío Flores explica los motivos por lo que no habría ido al estreno del documental

"Si a ti te hubiesen pedido que participaras en ese documental, ¿lo habrías hecho?", quiso saber Santi Acosta. Con total sinceridad, Rocío Flores contestó que "sí", pero nadie se lo ha pedido. "Sé que a Amador y a Gloria (Mohedano) les ha llamado el productor. A mí no me ha llamado absolutamente nadie. Sí que lo hubiese hecho, porque lo poquito que yo puedo aportar a ese documental, por edad, porque ella falleció cuando yo tenía nueve años, es expresarle al mundo que me siento muy orgullosa de la abuela que tengo y de venir de donde vengo. Yo, por amor a mi abuela por supuesto que hubiese participado explicando mi visión como nieta, mis vivencias con ella y el orgullo que siento", reconoce.

Rocío Flores asegura que habría participado en el documental sobre Rocío Jurado si se lo hubieran propuesto: "A mí no me ha llamado nadie".



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Eso sí, deja claro que no hubiera ido a la premier en los Cines Callao: "Viendo que los invitados principales de esa premier son mis principales detractores, las personas que más daño me han podido hacer públicamente, ahí ya me deja clara las intenciones. A mí me hubiese gustado que en un documental de este calibre, donde se habla de la vida profesional de Rocío Jurado, se hubiese contado en la premier con artistas, con personas que han trabajado con ella. Que al final esa premier se haya reducido en un 'Sálvame'…" critica la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

Terelu Campos le preguntó si había visto el documental y qué le había parecido. A lo que Rocío Flores contestó afirmativamente: "A mí me ha gustado muchísimo conocer cosas que yo no conocía de la vida de mis abuelos, ver imágenes, ver vídeos… Me he emocionado. Tengo mis matices, creo que faltan muchas cosas. Se podría haber contado con artistas con los que mi abuela ha trabajado, como Mónica Naranjo, Raphael, Julio Iglesias… También me han faltado figuras fundamentales en la vida de mi abuela, como son Gloria y Amador, porque Amador ha sido su representante".

"Si tú cuentas en un documental la historia de Rocío Jurado al igual que estás contando la historia de Pedro Carrasco y Rocío Jurado queda también para que la gente pueda entender un poco una persona humilde cómo ha conseguido llegar a lo más alto y para poder hacer esa trayectoria personas importantes que faltan son ellos dos", explica Rocío Flores, aunque es consciente de que "las circunstancias son las que son" y por ello los hermanos de la artista han declinado participar en el proyecto, pese a haber sido invitados a hacerlo.